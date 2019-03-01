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Лукашенко пригрозил найти замену российской нефти 

РИА Новости 28 минут назад
Фото: ТАСС
Если Минск не договорится с Россией по компенсации из-за налогового маневра, то будет вынужден переходить на нефть из других стран, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"К нам нормально россияне относятся, почему мы должны в них камни бросать? Да, понятно, где-то нас хотят экономически прижать, что-то показать, а может, действительно озабочены этим налоговым маневром. Ну — Господь с вами, переживем мы (отсутствие — ред.) этих 400 миллионов (долларов — ред.) в этом году, а может, чуть меньше будет", — заявил он на встрече с журналистами.
По его словам, в ноябре Белоруссия закончит модернизацию своих заводов.
"И мы купим нефть со стороны. Мы купим на рынке нефть, сегодня нефти — покупай сколько хочешь, вопрос в цене", — добавил Лукашенко.
Как отметил президент, когда Белоруссия закончит модернизацию двух своих НПЗ, глубина переработки нефти составит до 95%, "как на европейских заводах".
"Это немало стоит, это миллиарды долларов стоит, но мы ее закончим. Ну и кто от этого выиграет? Мы просто на российский рынок (в Белоруссию — ред.), где перерабатывается российская нефть, … привезем чужую нефть. России это надо? Нет. Ну так сегодня надо думать об этом", — заявил Лукашенко.

Налоговый маневр

В России на 2019 — 2024 годы намечен налоговый маневр, то есть постепенное обнуление экспортной пошлины на нефть и повышение ставки НДПИ.
Дополнительные издержки у Белоруссии возникают из-за ожидаемого увеличения цены на российскую нефть и снижения экспортных пошлин на нефтепродукты. Минск оценил свои потери за шесть лет в 11 миллиардов долларов.
В январе Лукашенко заявил, что если Москва откажется компенсировать Минску потери от налогового маневра, она может потерять Белоруссию как своего союзника.
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Экономика , Александр Лукашенко
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