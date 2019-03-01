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Российскую экономику назвали сильной 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Аналитики швейцарского банка Lombard Odier представили собственный макроэкономический прогноз на 2019 год (имеется в распоряжении «Ленты.ру»). В частности, российской экономике эксперты предрекли относительную устойчивость.
Экономисты поделили все развивающиеся рынки на три группы: сильные, устойчивые, но уязвимые и слабые. В первую группу вошли такие страны, как Китай, Индия, Таиланд, Малайзия, Южная Корея, Россия и Перу. Они характеризуются отсутствием сильной зависимости от внешнего финансирования и неинфляционным экономическим ростом.
В числе главных рисков для российской экономики названы санкции США и зависимость от нефти. Тем не менее эксперты полагают, что устойчивые фундаментальные факторы частично нивелируют угрозы.
Они, в частности, отметили значительные резервы в иностранной валюте как источник макроэкономической стабильности, а также существенные усилия российского правительства по налоговой консолидации и стабильный профицит текущего счета.
В Lombard Odier полагают, что рост мировой экономики незначительно замедлится. В то же время серьезного спада экономисты не ожидают. Замедление темпов экономического роста в 2019-м можно будет наблюдать у США и Китая, ускорение — у Евросоюза, Японии и Великобритании.
Ранее эксперты британского журнала The Economist выпустили доклад, согласно которому темпы роста глобальной экономики замедлятся до 2,8 процента в 2019 году и до 2,6 процента в 2020 году.
Наиболее серьезными угрозами экономисты сочли риск перерастания торгового конфликта между США и Китаем в полномасштабную торговую войну, а также возможную рецессию экономики США из-за больших долгов американских компаний.
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Комментарии
Экономика , ЕС , Правительство РФ , The Economist , Lenta.ru
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