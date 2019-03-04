Повышение НДС убивает промышленность России

Реакция российской экономики на повышение НДС остается умеренной, полагают в Банке России . По оценкам регулятора, в первом квартале она вырастет на 1-1,5%, по сравнению с тем же периодом прошлого года. Между тем, обрабатывающая промышленность увеличение налоговой нагрузки восприняла куда менее стойко.

По данным IHS Markit, индекс деловой активности в секторе по итогам февраля опустился с 50,9 до 50,1 пункта и едва не пробил черту, сигнализирующую о рецессии (50 пунктов). При этом объем новых заказов сократился второй месяц подряд, а скорость падения спроса оказалась максимальной с апреля 2017 года. Показатель учитывает объемы производства, количество заказов и уровень занятости.

Помимо НДС на производителей давит и слабый внутренний спрос, который тает на глазах вместе с падающими шестой год подряд доходами населения. Это не позволяет переложить возросшие издержки целиком на плечи потребителей.

Удержаться в зоне стагнации индексу помог небывалый оптимизм, высказанный топ-менеджерами в ходе опроса: рекордное с мая 2013 года число респондентов сообщили, что ждут увеличения производства в наступившем году.

Бессмысленные надежды

Эксперты не очень понимают, на чем основаны такие надежды. Единственный индикатор, который мог внушать оптимизм в январе — резкое падение с начала года реальной ставки из-за роста инфляции, считает Аналитик «Калита-Финанс» Дмитрий Голубовский. То есть, реальная стоимость кредита стала дешевле: ЦБ свою ставку с начала года не поднимал, а инфляция «сжигает» долги.

«Именно поэтому с начала года у нас продолжается бум кредитования. Компании поняли, что дешевле деньги не будут по номиналу, а поскольку инфляция ускоряется, надо брать кредиты и куда-то их вкладывать», — говорит эксперт.

Он также допускает, что оптимизм мог подстегиваться восстановлением глобальных рынков и глобального спроса — в январе шел мощный отскок на всех рынках. И эта эйфория могла вскружить голову, люди могли воспринять это как начало какой-то тенденции. Но это ложное ощущение, считает аналитик. По его мнению, надежда на то, что ЦБ не будет поднимать ставку достаточно долго, а инфляция вернется к 4%, скорее всего, не оправдается.

Вице-президент «Золотого монетного дома» Алексей Вязовский , в свою очередь, напоминает, что в начале года некоторые агентства повысили инвестиционный рейтинг России. Это не означает, что теперь к нам потекут полноводные западные инвестиции, но определенное оживление внутри страны эти новости все-таки вызвали.

«У нас рекордный платежный баланс, все хорошо с ценами на нефть, не случилось каких-то резких шоков в начале года — новых санкций, девальвации рубля. Наверное, уже этого достаточно, чтобы какой-то оптимизм у промышленников появился», — предполагает эксперт.

Еще одно возможное объяснение — постепенное погашение внешних займов, которое опережающими темпами шло как раз с 2013 года. Кредитные средства для российских компаний все так же дороги, но какую-то часть кредитной нагрузки удалось снять.

«Просто освободились промышленные мощности. Не так все напряженно стало», — продолжает аналитик.

По его словам, с точки зрения промышленного производства январь — традиционно плохой месяц: затяжные праздники не лучшим образом отражаются на экономических показателях. А в феврале чуть меньше дней, и это тоже влияет на объемы выпуска продукции. Поэтому пока не стоит придавать большого значения падению индекса, считает Вязовский.

«Я бы дождался весенних цифр, чтобы понять динамику — действительно ли мы ниже 50 проваливаемся или все-таки это какое-то конъюнктурное падение, связанное с особенностью нашего календаря», — призывает он.

Психология экономики

Да и о ситуации в экономике в целом судить рано, добавляет эксперт. Однако полагает, что все-таки начало текущего года будет неплохое по сравнению с тем, что было в предыдущие годы. И если ЦБ сделает достаточно длительную паузу в повышении процентных ставок и, может быть, даже снова вернется к их снижению, и при этом не будет шоков на внешнем рынке и сильных колебаний курса рубля, рост в пределах 1-1,5% вполне вероятен, соглашается аналитик с прогнозами регулятора.

Его коллега настроен более скептически. По его мнению, экономика в самом лучшем случае дорастет до 1%. Скорее же всего, ВВП прибавит от 0,5 до 0,7% (по крайней мере, в реальности, Росстат , конечно, сможет нарисовать любую цифру). А во второй половине года страна вообще может улететь в кризис, особенно если американцы еще от себя добавят новых (по-настоящему суровых) санкций.

Негативные показатели индекса объясняются вовсе не календарными особенностями России, считает Голубовский. И внутренние негативные факторы в виде повышения налоговой нагрузки — это только часть айсберга. Россия следует в русле европейских тенденций. Достаточно посмотреть данные по промышленному производству в Германии: они падают уже почти 4 месяц подряд. И индексы деловой активности в промышленности и в январе, и в феврале там были ниже 50. То есть, уже, можно считать, техническая рецессия.

Кстати, это отразится, в том числе, в падении спроса на энергоносители, и торговый баланс России уже в ближайшие месяцы достаточно сильно ухудшится, прогнозирует эксперт.

По его словам, мировая экономика в целом чувствует себя не очень хорошо. В США тоже последние данные по промышленному производству оказались сильно хуже ожиданий. Не прошли даром торговые войны и политика ФРС по сокращению баланса и изъятию ликвидности. Все глобальные тенденции говорят в пользу того, что экономика будет охлаждаться, и это неминуемо отразится и на России. Индекс деловой активности — очень важный опережающий индикатор.

«Если бизнесмены начинают считать, что жизнь идет хуже, они просто перестают вкладывать деньги, и она действительно начинает идти хуже. Экономика — это же психологическая вещь», — поясняет Голубовский.

Мир просто находится в поздней фазе очередного бизнес-цикла, и давно пора начаться какой-то рецессии, через которую он бы перешагнул и стал расти дальше. Кризисы случаются примерно раз в 10 лет, а с 2008 года уже больше времени прошло, предупреждает аналитик.