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В Китае снизят налоги для бизнеса 

Прайм + ещё 2 1 час назад
Фото: Reuters
Китайское правительство в текущем 2019 году планирует снизить налоговую нагрузку для содействия развития производства и частного предпринимательства. Как сообщает China Daily со ссылкой на собеседника из министерства финансов КНР, снижение нагрузки составит 1,4 трлн юаней (примерно $194 млрд).
Издание отмечает, что план по снижению налоговой нагрузки на бизнес в этом году будет более агрессивным по сравнению с 2018 годом. основной упор будет сделан на уменьшении налоговых ставок на добавленную стоимость.
Замглавы Государственного налогового управления Китая Жэнь Жунфа сообщил изданию, что снижение ставок по налогам и сборам занимает особое место в работе налоговых органов страны в 2019 году. Уже были внесены некоторые изменения, а также была обновлена система взимания — также в ходе подготовки к дальнейшему сокращению налоговой нагрузки.
По мнению собеседников издания, если реализация намеченных планов по снижению налогов пройдет успешно, то это увеличит прибыль частного бизнеса в стране в среднем на 2%.
Отмечается также, что в условиях замедления темпов экономического роста в КНР сокращение налоговой нагрузки на производственные отрасли также может дать положительный результат. Два других фактора, оказывающих негативное влияние на ВВП Китая, это сокращения спроса и торговые войны.
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Комментарии
Экономика , Федеральная налоговая служба
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