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Украина раскрыла «План А» в вопросе транзита 

Рамблер + ещё 40 51 минуту назад
«План А» Украины в вопросе транзита газа из России — заключение нового контракта по правилам ЕС. Об этом, как сообщает «Укринформ», заявила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.
1 января 2020 года истекает срок действия транзитного контракта, заключенного Россией и Украиной.
По словам Зеркаль, "планом А" Украины в вопросе транзита является перезаключение контракта по европейским правилам, а именно по новым приложениям к Соглашению об ассоциации между Украиной и Европейским союзом, которые еще только предстоит ратифицировать.
«Мы сделаем все возможное, чтобы придерживаться плана "А", и должны завершить все эти действия до середины июля», — заявила замглавы МИДа.
При этом Зеркаль отметила, что Украина с помощью США уже разработала «собственный» план реагирования на возможное незаключение нового контракта с Россией. Замминистра не рассказала, в чем он заключается, однако подчеркнула, что «мы изучили те уроки, с которыми имели дело в 2009 году».
Российско-украинский газовый конфликт 2009 года относительно цены на газ привел к тому, что в течение нескольких дней топливо на Украину не поставлялось.
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Экономика , Видео , МИД , ЕС
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