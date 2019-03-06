Украина раскрыла «План А» в вопросе транзита

«План А» Украины в вопросе транзита газа из России — заключение нового контракта по правилам ЕС . Об этом, как сообщает «Укринформ», заявила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.

1 января 2020 года истекает срок действия транзитного контракта, заключенного Россией и Украиной.

По словам Зеркаль, "планом А" Украины в вопросе транзита является перезаключение контракта по европейским правилам, а именно по новым приложениям к Соглашению об ассоциации между Украиной и Европейским союзом, которые еще только предстоит ратифицировать.

«Мы сделаем все возможное, чтобы придерживаться плана "А", и должны завершить все эти действия до середины июля», — заявила замглавы МИДа.

При этом Зеркаль отметила, что Украина с помощью США уже разработала «собственный» план реагирования на возможное незаключение нового контракта с Россией. Замминистра не рассказала, в чем он заключается, однако подчеркнула, что «мы изучили те уроки, с которыми имели дело в 2009 году».

Российско-украинский газовый конфликт 2009 года относительно цены на газ привел к тому, что в течение нескольких дней топливо на Украину не поставлялось.