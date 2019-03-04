Набиуллина пожаловалась Путину

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Набиуллина призналась Путину в отсутствии прогресса в борьбе с нелегальными кредиторами 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 2 часа назад
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина доложила президенту Владимиру Путину, что в борьбе с нелегальными кредиторами, не зарегистрированными ЦБ, пока нет большого прогресса.
Она отметила, что такие кредиторы «предлагают незаконную рекламу своей деятельности». В связи с этим Центробанк выступает за ограничение доступа к сайтам, рекламирующим деятельность незаконных микрофинансовых организаций. Кроме того, ЦБ считает необходимым увеличить ответственность, в частности, запретив всем микрофинансовым организациям передавать кредиты незаконным коллекторским организациям, передает ТАСС.
«Есть неформальные (коллекторы), которые покупают эти кредиты и потом, что называется, «кошмарят» людей. Здесь наводить порядок мы можем только вместе с Генпрокуратурой, мы с ними и работаем по выявлению вот таких нелегальных кредиторов», — отметила Набиуллина.
Путин спросил у нее, какие есть предложения по повышению ответственности нелегальных кредиторов. Она отметила, что в стадии обсуждения находятся два варианта.
«Либо увеличение административной ответственности, потому что сейчас штрафы очень низкие, либо вплоть до введения уголовной ответственности», — сказала руководитель ЦБ.
«Я вас прошу представить вместе с Генпрокуратурой два варианта. Направьте мне, пожалуйста, ваши предложения», — поручил президент.
Защитить граждан от произвола коллекторов был призван закон, вступивший в силу с 1 января 2017 года. Однако летом того же года СМИ констатировали, что число жалоб на коллекторов только увеличилось.
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Комментарии39
Экономика , Видео , Эльвира Набиуллина , Владимир Путин , Генпрокуратура РФ , Центральный банк России , ИТАР-ТАСС
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