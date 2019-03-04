Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.80
$
65.94
74.75
74.75
Прогноз
04.03 – 11.03
$
65.80
74.95
Индексы и котировки Brent
65.89
+0.32 Золото
1287.87
+0.13 РТС
1189.28
+0.27
Динамика валют
EUR / USD
04.03
1.1335
+0.0020
18.02
1.1315
28.02
18.02
06.02

G7 и Всемирный банк: Украина потерпела крупное поражение в борьбе с коррупцией 

Украина.ру 1 час назад
Неспособность справиться с коррупцией во власти ставится Западом в вину режиму президента Порошенко. Влиятельный аналитический центр Atlantic Coucil на днях намекнул, что Вашингтон предпочтет видеть во главе Украины комика Владимира Зеленского
«Недавняя отмена ответственности за незаконное обогащение в Уголовном кодексе — это крупное поражение в борьбе с коррупцией в Украине. Это ослабило влияние всей антикоррупционной архитектуры, включая Высший антикоррупционный суд, который вскоре должен быть создан и, как ожидалось, должен был вынести решения по значительному количеству дел о незаконном обогащении. Это также повлияло на способность Национального антикоррупционного бюро расследовать коррупцию в высших эшелонах власти», — говорится в заявлении группы поддержки послов в Twitter.
​G7 и Всемирный банк призвали украинскую власть активизировать свои усилия по обеспечению эффективности антикоррупционных правовых инструментов и институтов.
В частности, от Киева требуют вернуть уголовную ответственность за незаконное обогащение в соответствии с принципами ООН, Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и ЕСПЧ.
Украинской власти также указывают на необходимость продлить десятки расследований и уголовных преследований, завершение которых было поставлено под угрозу отменой статьи о незаконном обогащении.
Последние новости
Порошенко сообщил бывшим АТОшникам, что они ему не интересны В Германии призвали судить Порошенко за военные преступления Семья «украинской патриотки» певицы Джамалы процветает в Крыму
Комментарии73
Экономика , Видео , Владимир Зеленский , ЕСПЧ , ООН , ОЭСР , Всемирный Банк
Читайте также
Видео
ЕС отказал в деньгах прибалтийским распильщикам
Экономика Статьи
В России запустили «альтернативу Сбербанку»
Личный счет
Кудрин пристыдил россиян
Личный счет Экономика
Венесуэла оказалась на пороге глобального кризиса
Компании
Набиуллина пожаловалась Путину
Экономика
«Северный поток — 2» под ударом: Москва напугала немцев
Экономика Статьи
«Украина победила Россию в борьбе за активы в Крыму»
Компании
Германия нашла новую «угрозу» «Северного потока — 2»
Экономика
США нанесли новый «удар» по Венесуэле
Экономика
«Газпром» отказался признать решение по иску «Нафтогаза»
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение