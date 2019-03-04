G7 и Всемирный банк: Украина потерпела крупное поражение в борьбе с коррупцией

Неспособность справиться с коррупцией во власти ставится Западом в вину режиму президента Порошенко. Влиятельный аналитический центр Atlantic Coucil на днях намекнул, что Вашингтон предпочтет видеть во главе Украины комика Владимира Зеленского

«Недавняя отмена ответственности за незаконное обогащение в Уголовном кодексе — это крупное поражение в борьбе с коррупцией в Украине. Это ослабило влияние всей антикоррупционной архитектуры, включая Высший антикоррупционный суд, который вскоре должен быть создан и, как ожидалось, должен был вынести решения по значительному количеству дел о незаконном обогащении. Это также повлияло на способность Национального антикоррупционного бюро расследовать коррупцию в высших эшелонах власти», — говорится в заявлении группы поддержки послов в Twitter.

​G7 и Всемирный банк призвали украинскую власть активизировать свои усилия по обеспечению эффективности антикоррупционных правовых инструментов и институтов.

Украинской власти также указывают на необходимость продлить десятки расследований и уголовных преследований, завершение которых было поставлено под угрозу отменой статьи о незаконном обогащении.