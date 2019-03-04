В России стали меньше вкладывать

Инвестиции в основной капитал в России в реальном выражении выросли в 2018 году на 4,3 процента, говорится в материалах Росстата . Это меньше, чем было годом ранее.

В номинальном выражении рост инвестиций в основной капитал (здания, оборудование) составил 17,6 триллиона рублей. По итогам 2017 года этот показатель составил 4,8 процента.

Ранее Минэкономразвития прогнозировало рост инвестиций на уровне 2,9 процента. По данным Росстата, основной прирост пришелся на третий квартал — 6,4 процента.

По словам экономистов, опрошенных РБК , рост инвестиций в основной капитал может быть связан с завершением реализации крупных государственных проектов, таких как строительство Крымского моста и объектов к чемпионату мира по футболу.

Ранее Росстат отчитывался о росте ВВП по итогам 2018 года на 2,3 процента. Наибольший вклад, по подсчетам ведомства, внесла строительная отрасль, выросшая за год на 5,3 процента вместо ожидавшихся прежде 0,5 процента. Аналитики поставили эти данные под сомнение.