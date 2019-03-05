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Чехия признала «Северный поток — 2» выгодным 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Реализация проекта газопровода «Северный поток — 2» выгодна для Чехии, заявила глава чешского Минпромторга Марта Новакова.
«По совокупности многих факторов создание газопровода «Северный поток — 2» является выгодным для Чехии, в частности, благодаря связующим проектам, особенно проекту Capacity4Gas», — передает ее слова РИА «Новости».
Она добавила, что благодаря реализации этого проекта стратегическая роль Чехии в международной транспортировке газа усилится, произойдет и рост экономики благодаря развитию строительных работ в республике по реализации проекта Capacity4Gas.
Однако Новакова подчеркнула, что Чехия всегда выступала за сохранение транзита газа и через Украину.
О выгоде «Северного потока — 2» ранее говорил пресс-секретарь министерства промышленности и торговли республики Милан Ржепка, а также президент Чехии Милош Земан.
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