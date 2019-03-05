Чехия признала «Северный поток — 2» выгодным

Марта Новакова. Реализация проекта газопровода «Северный поток — 2» выгодна для Чехии, заявила глава чешского Минпромторга

«По совокупности многих факторов создание газопровода «Северный поток — 2» является выгодным для Чехии, в частности, благодаря связующим проектам, особенно проекту Capacity4Gas», — передает ее слова РИА «Новости».

Она добавила, что благодаря реализации этого проекта стратегическая роль Чехии в международной транспортировке газа усилится, произойдет и рост экономики благодаря развитию строительных работ в республике по реализации проекта Capacity4Gas.

Однако Новакова подчеркнула, что Чехия всегда выступала за сохранение транзита газа и через Украину.