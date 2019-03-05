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Spiegel назвал главный успех российской экономики 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Автор немецкого журнала Der Spiegel Беньямин Биддер назвал IT-технологии главным экономическим успехом России.
По его словам, со времен СССР российские школы делают большой упор на математику и тем самым закладывают основу для обучения отличных программистов. Кроме того, работодатели хорошо оплачивают услуги в этой сфере — в Москве представители профессии получают примерно в три раза больше денег по сравнению со средними показателями.
Из этого уже извлекли выгоду российские интернет-концерны, в частности, "Яндекс", "Вконтакте" и "Мэйл.ру", которым удалось сдержать американских конкурентов, говорится в статье.
"Это заслуживает внимания еще и по той причине, что ни одной другой европейской стране не удалось построить IT-концерны, способные конкурировать с компаниями из США", — пишет Spiegel.
Автор материала отметил, что четыре российских IT-концерна вошли в список 25 самых посещаем сайтов мира. В России появляется все больше компаний, представляющих на мировом рынке сложные информационные системы — от доставки пиццы до обучения иностранным языкам.
При этом журналист считает, что по сравнению с западными коллегами молодые российские программисты добиваются больших успехов, потому что готовы пойти на риск и не боятся делать несколько попыток.
Ранее президент России Владимир Путин подчеркивал во время одной из "прямых линий", что без цифровой экономики у страны нет будущего, так как она не сможет перейти к следующему технологическому укладу. Сегодня Госдума приняла во втором чтении проект о цифровых правах, который, по мнению законодателей, сформирует основу для развития области.
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Комментарии1
Экономика , Владимир Путин , Госдума , Яндекс , Mail.ru Group , Spiegel
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