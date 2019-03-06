Швейцария выпустит самую дорогую банкноту Европы

Швейцарский национальный банк (SNB) представил купюру в 1000 франков нового образца. Банкнота станет самой дорогой в Европе и второй по ценности в мире — после купюры в 10 тысяч брунейских долларов, сообщает "Интерфакс"

Купюра выполнена в фиолетовом цветовом решении с использованием полимерных волокон. Основной темой дизайна стали коммуникация и язык.

Зампредседателя SNB Фриц Цурбрюг отметил, что вопреки общей тенденции наличные деньги в Швейцарии по-прежнему в ходу. К примеру, в 2017 году порядка 70% всех платежей в стране осуществлялись именно кэшем.

При этом порядка 40% опрошенных хотя бы раз оплачивали покупки банкнотой в 1000 франков в течение года. В италоговорящем кантоне Тичино этот показатель и того больше — 60%.

Новая купюра поступит в обращение с 13 марта. Полная смена швейцарских франков на купюры нового образца завершится в сентябре 2019 года.