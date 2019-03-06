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Швейцария выпустит самую дорогую банкноту Европы 

Москва24 + ещё 1 42 минуты назад
Фото: ТАСС/ENNIO LEANZA/EPA
Швейцарский национальный банк (SNB) представил купюру в 1000 франков нового образца. Банкнота станет самой дорогой в Европе и второй по ценности в мире — после купюры в 10 тысяч брунейских долларов, сообщает "Интерфакс".
Купюра выполнена в фиолетовом цветовом решении с использованием полимерных волокон. Основной темой дизайна стали коммуникация и язык.
Зампредседателя SNB Фриц Цурбрюг отметил, что вопреки общей тенденции наличные деньги в Швейцарии по-прежнему в ходу. К примеру, в 2017 году порядка 70% всех платежей в стране осуществлялись именно кэшем.
При этом порядка 40% опрошенных хотя бы раз оплачивали покупки банкнотой в 1000 франков в течение года. В италоговорящем кантоне Тичино этот показатель и того больше — 60%.
Новая купюра поступит в обращение с 13 марта. Полная смена швейцарских франков на купюры нового образца завершится в сентябре 2019 года.
Ранее сообщалось, что с монет и купюр казахстанского тенге исчезнут надписи на русском языке. Новую концепцию дизайна национальной валюты утвердил Нурсултан Назарбаев.
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Экономика , Нурсултан Назарбаев , Интерфакс
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