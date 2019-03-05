Крым лишат бензина

Минтранс не успел подготовить досмотровый комплекс по контракту на обеспечение транспортной безопасности подхода к Крымскому Мосту, что может негативно повлиять на поставки бензина на полуостров. Об этом свидетельствуют данные сайта госзакупок.
Управление ведомственной охраны Минтранса не исполнило в срок требования очередного этапа контракта на обеспечение транспортной безопасности Крымского моста со стороны Керчи. Данный этап предполагал строительство и подготовку к запуску досмотрового комплекса. Сумма работ должна была составить 1,29 млрд рублей, из которых уже оплачено 1,29 млрд рублей. По условиям контракта работы должны были закончиться 15 декабря 2018 года, передаёт РБК.
Как писал News.ru, финансовая модель строительства сухогрузного морского порта Тамань готова. Разработкой проекта занимался Минтранс. Контроль в управляющей компании проекта «РМП-Тамань» планировали приобрести группа «Сумма» Зиявудина Магомедова и «Транснефть», вместе обладавшие 50,1% Новороссийского морского торгового порта.