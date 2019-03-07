Минфин КНР уточнил меры по снижению налогов

Китай продолжит снижать нагрузку на предприятия путем сокращения налогов и сборов. Об этом заявил министр финансов страны Лю Кун на пресс-конференции в ходе второй сессии Всекитайского собрания народных представителей 13-го созыва в Пекине, сообщает китайский телеканал CGTN.

Чтобы поддержать экономику, власти Китая намерены сократить налоги и сборы для компаний почти на 2 трлн юаней ($298 млрд) в 2019 году после прошлогоднего сокращения на 1,3 трлн юаней.

Важным шагом для реализации плана сокращений стали меры по корректировке стандартов для малых и микропредприятий, сказал заместитель министра финансов Лю Вэй.

По словам Лю, новые стандарты для определения малых и микропредприятий были увеличены до 50 млн юаней общих активов по сравнению с предыдущими 30 млн юаней для промышленных предприятий и 10 млн юаней для других компаний.

Это означает, что больше компаний будут отнесены к малым и микропредприятиям и получат право на льготный налоговый режим.

В числе прочих мер поддержки правительство зарезервировало по крайней мере 30% заказов на государственные закупки для средних и малых предприятий, чтобы стимулировать их развитие.

Как сообщали "Вести. Экономика", премьер Госсовета КНР Ли Кэцян заявил на открытии сессии Всекитайского собрания народных представителей 5 марта, что правительство снизило целевой показатель экономического роста в 2019 году до 6-6,5%.

В связи с ожидающимся снижением налоговых поступлений и увеличением государственных расходов правительство увеличило целевой показатель дефицита бюджета с прошлогодних 2,6% до 2,8% ВВП.

Министр финансов КНР в четверг отметил, что решение об увеличении дефицита бюджета целесообразно для экономики и оставляет властям возможность для маневра, пишет Reuters

Лю Кун признал, что планируемое снижение налогов окажет некоторое давление на финансы местных органов власти, но пообещал, что больше средств будет передано от центрального правительства местным властям.

"Учитывая понижательное давление на экономику и предстоящую политику более значительного сокращения налогов и сборов, в этом году некоторые регионы все еще будут сталкиваться с относительно большим бюджетным давлением", — сказал Лю.

Минфин КНР повысил квоту на выпуск специальных облигаций для местных органов власти до 2,15 трлн юаней с 1,35 трлн юаней в прошлом году. Такие облигации не включены в государственный бюджет и предназначены для финансирования ключевых инвестиционных проектов.

Правительство также постарается частично компенсировать сокращение налоговых поступлений в результате снижения налогов, собирая больше прибыли от некоторых государственных финансовых учреждений и предприятий центрального подчинения, заявил Лю.