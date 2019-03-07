Сбербанк КИБ прогнозирует годовую инфляцию в 4,7%

Инфляция в РФ в марте ускорится до 5,4−5,5% в годовом выражении. Такой прогноз следует из опубликованных материалов инвестиционной компании Сбербанк КИБ

Аналитики компании ожидают пика инфляции в ближайшее время, а к концу года темпы её роста замедлятся. По итогам 2019 года Сбербанк КИБ ждёт инфляцию в 4,7%.

При этом, эффект от повышения НДС будет в дальнейшем меньше влиять на помесячную динамику инфляции, следует из обзора.