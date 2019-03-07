Инфляция в РФ в марте ускорится до 5,4−5,5% в годовом выражении. Такой прогноз следует из опубликованных материалов инвестиционной компании Сбербанк КИБ.
Аналитики компании ожидают пика инфляции в ближайшее время, а к концу года темпы её роста замедлятся. По итогам 2019 года Сбербанк КИБ ждёт инфляцию в 4,7%.
При этом, эффект от повышения НДС будет в дальнейшем меньше влиять на помесячную динамику инфляции, следует из обзора.
Как ранее писал News.ru, к середине текущего года инфляция в России вернётся к целевому показателю в 4%. Об этом в ходе рабочей встречи с президентом Владимиром Путиным сообщила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. По её словам, в начале 2019 года из-за временных и разовых факторов уровень инфляции в России составляет около 5%. В то же время Центробанк отмечает, что повышение НДС вызвало достаточно умеренный рост цен. При этом полностью картина будет ясна к апрелю, отметила Набиуллина.