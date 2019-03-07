Глава Роструда покинет свой пост 

Руководитель Федеральной службы по труду и занятости Всеволод Вуколов переходит на должность замглавы Минтруда. На новой должности Вуколов будет курировать вопросы зарплат, уровня жизни и доходов граждан.
Ранее эти темы вела Любовь Ельцова, в конце февраля она ушла из министерства и заняла пост руководителя секретариата вице-премьера Ольги Голодец.
Информацию о новом назначении сообщает РБК со ссылкой на свои источники. Назначение ожидается в ближайшее время, уточнил один из них. Официального заявления пока нет. Министерство отказалось давать комментарий изданию.
Ранее News.ru сообщал, что безработица в России выросла на 2,3% за неделю. Согласно исследованию рынка труда, которое проводит Минтруд Р Ф, на 13 февраля 2019 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, составила 763,9 тыс. человек. Рост численности безработных является сезонным явлением, а также он связан с увеличением с нового года пособия по безработице.