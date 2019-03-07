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ЕЦБ сохранил базовую ставку на уровне 0% 

Российская Газета + ещё 10 1 час назад
Фото: РИА Новости
Европейский центральный банк (ЕЦБ) сохранил базовую процентную ставку на уровне 0 процентов. Об этом говорится в релизе ЕЦБ.
Европейский регулятор также сохранил ставку по депозитам на уровне -0,4 процента, ставку по маржинальным кредитам — 0,25 процента. ЕЦБ указал, что ставки останутся на текущем уровне минимум до конца 2019 года, а также, возможно, и далее, если это потребуется для обеспечения постоянного уровня инфляции в 2 процента.
После решения регулятора курс евро просел к рублю почти до дневного минимума (74,42 рубля), однако позднее начал восстанавливаться, следует из данных Московской биржи.
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