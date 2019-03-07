ЕЦБ сохранил базовую ставку на уровне 0%

Европейский центральный банк (ЕЦБ) сохранил базовую процентную ставку на уровне 0 процентов. Об этом говорится в релизе ЕЦБ.

Европейский регулятор также сохранил ставку по депозитам на уровне -0,4 процента, ставку по маржинальным кредитам — 0,25 процента. ЕЦБ указал, что ставки останутся на текущем уровне минимум до конца 2019 года, а также, возможно, и далее, если это потребуется для обеспечения постоянного уровня инфляции в 2 процента.