Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.91
$
66.15
74.40
74.49
Прогноз
11.03 – 18.03
$
65.72
74.64
Индексы и котировки Brent
66.23
+0.29 Золото
1284.14
–0.05 РТС
1179.58
–0.12
Динамика валют
EUR / USD
07.03
1.1230
–0.0111
20.02
1.1340
04.03
21.02
10.02

Золотые запасы России достигли абсолютного рекорда 

Lenta.ru + ещё 4 1 час назад
Фото: ТАСС
Запасы монетарного золота, входящие в золотовалютные резервы (ЗВР) Банка России, увеличились за февраль до 91,64 миллиарда в долларовом эквиваленте, следует из данных регулятора. Это рекордный показатель за новейшую историю России.
Запасы золота в феврале выросли на 2,4 процента. Их доля в ЗВР также увеличилась — с 18,8 до 19 процентов. Вырос и общий объем запасов — на 1,4 процента до 482,8 миллиарда долларов.
Основным источником прироста резервов в последние месяцы были курсовая переоценка и дополнительные нефтегазовые доходы, направляемые в соответствии с бюджетным правилом в Фонд национального благосостояния (ФНБ), который учитывается в составе ЗВР.
В 2018 году золотые запасы России также увеличились, в том числе за счет сокращения вложений в доллары — самый большой отток наблюдался весной.
ЗВР управляются Центробанком и формируются за счет избыточного поступления в страну иностранной валюты, заработанной экспортерами. В случае дефицита платежного баланса они используются для его покрытия: импортеры могут купить недостающую для своих нужд валюту у ЦБ.
Последние новости
Армия США опять осталась без новых гаубиц Убийц женщины-следователя из Подмосковья поймали в Петербурге Лидер президентской гонки на Украине заявил о сфабрикованных против него делах
Комментарии
Экономика , Центральный банк России , Фонд национального благосостояния
Читайте также
Видео
ЕС отказал в деньгах прибалтийским распильщикам
Экономика Статьи
У богатейшего россиянина насчитали $24 000.000.000
Компании Рынки
США проиграли битву за Европу из-за России
Экономика Статьи
Министерство пустоты: как Орешкин опускает Россию
Экономика Статьи
Новак оценил перспективы «Северного потока-2»
Экономика
Крым лишат бензина
Экономика
Премия за победу над Россией: Украина гонит главу «Нафтогаза»
Компании В мире
Рубль ослабят еще больше
Рынки Экономика
В России запустили «альтернативу Сбербанку»
Личный счет
«Газпром», мечты не сбываются? Что ждет Россию
Компании Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение