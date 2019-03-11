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Самой дорогой дороге Росси нашли инвестора 

Рамблер + ещё 17 1 час назад
Фото: РИА Новости
Трассу Джубга — Сочи стоимостью триллион рублей может построить компания бизнесмена Аркадия Ротенберга «Мостотрест». Об этом «Ведомостям» рассказали собеседники, участвующие в обсуждении проекта.
Впервые о возможном строительстве дороги, которая стала бы самой дорогой в России, стало известно еще летом 2018 года. Тогда СМИ писали, что Росавтодор предлагает реконструировать, а по сути построить заново горную дорогу Джубга — Сочи за 1,6 триллиона рублей.
В августе Министерство транспорта оценило идею коллег как «чрезвычайно капиталоемкую» и нецелесообразную «в настоящее время».
В феврале Росавтодор представил Минтрансу новую концепцию трассы. Согласно ей, дорога станет короче (80,5 километра против предлагавшихся сначала 119-и), будет начинаться не от Джубги, а от Туапсе, строиться будет не до 2024–2025 годов, а до 2037-го, и, как следствие, подешевеет до триллиона.
По словам собеседников «Ведомостей», в том числе федерального чиновника, предполагается, что генеральным подрядчиком строительства станет «Мостотрест» Ротенберга, однако пока это лишь «намерение».
Комментарии
Экономика , Другое , Аркадий Ротенберг , Мостотрест , Минтранс РФ , Ведомости
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