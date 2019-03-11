Самой дорогой дороге Росси нашли инвестора

Впервые о возможном строительстве дороги, которая стала бы самой дорогой в России, стало известно еще летом 2018 года. Тогда СМИ писали, что Росавтодор предлагает реконструировать, а по сути построить заново горную дорогу Джубга — Сочи за 1,6 триллиона рублей.

В августе Министерство транспорта оценило идею коллег как «чрезвычайно капиталоемкую» и нецелесообразную «в настоящее время».

В феврале Росавтодор представил Минтрансу новую концепцию трассы. Согласно ей, дорога станет короче (80,5 километра против предлагавшихся сначала 119-и), будет начинаться не от Джубги, а от Туапсе, строиться будет не до 2024–2025 годов, а до 2037-го, и, как следствие, подешевеет до триллиона.

По словам собеседников «Ведомостей», в том числе федерального чиновника, предполагается, что генеральным подрядчиком строительства станет «Мостотрест» Ротенберга, однако пока это лишь «намерение».