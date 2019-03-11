США затягивают петлю на шее Венесуэлы

США все сильнее закручивают гайки, пытаясь заставить президента Венесуэла Николаса Мадуро капитулировать. Вашингтон уговаривает покупателей венесуэльской нефти отказаться от покупок.

США убеждают Индию прекратить покупать нефть у Венесуэлы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на спецпредставителя США по Венесуэле Эллиота Абрмса.

"Соединенные Штаты призывают, чтобы Индия прекратила покупать венесуэльскую нефть, которая является основным источником дохода для правительства президента Николаса Мадуро"

Помимо Индии Штаты оказывают давление и на другие страны, которые продолжают вести бизнес с венесуэльским лидером Николасом Мадуро. Тем не менее, Индия имеет в данном вопросе особе значение, так как является для Венесуэлы важным, если не ключевым, рынком сбыта нефти.

В прошлом году нефтяной экспорт из Венесуэлы в Индию составлял в среднем 340 тысяч баррелей в день. В феврале этого года индийцы закупали у венесуэльцев по 297 тысяч баррелей в день. Напомним, в феврале США ввели санкции в отношении венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA. Таким образом Вашингтон пытается перекрыть источники финансирования правительства Николаса Мадуро.

Попытка быстро провести госпереворот у американцев завершилась неудачей, поэтому они продолжают по максимуму закручивать гайки.

Санкции в отношении нефтяной компании — только часть операции.

На днях в Венесуэле случился блэкаут, то есть почти вся территория страны оказалась отключена от электричества. Столь масштабных перебоев с электроснабжением в стране еще не было никогда. Власти Венесуэлы утверждают, что это результат деверсий, проведенных американцами.

Есть очевидные признаки, что это действительно дело рук Вашингтона. Некоторые объекты были подвергнуты атакам хакеров, причем все это прошло как раз на фоне выступлений оппозиции.

Возможно, Штаты пошли на крайние меры и сейчас опробуют новый способ ведения гибридной войны.

Кстати, ранее в Минобороны РФ заявляли о подготовке американцами операции под названием "Троянский конь".

Валерий Герасимов

"Суть ее заключается в активном использовании протестного потенциала "пятой колонны" в интересах дестабилизации обстановки с одновременным нанесением ударов ВТО по наиболее важным объектам".

Начальник Генштаба подчеркнул, что Россия готова к предотвращению любой подобной стратегии.

"За последние годы военными учеными совместно с Генеральным штабом разработаны концептуальные подходы по нейтрализации агрессивных действий вероятных противников", — сказал он.

Россия компенсировала США нефтяные потери из Венесуэлы

Ранее "Вести. Экономика" писали, что на фоне санкций США в отношении Венесуэлы, дефицит объемов нефти в Штатах компенсировала Россия. Поставки выросли до максимума с 2011 г.

Россия в период с 23 февраля по 1 марта увеличила поставки нефти в США до 3,19 млн баррелей, что является максимальным недельным объемом с 2011 г. Об этом в среду пишет портал РБК со ссылкой на информацию инвестбанка Caracas Capital Markets.

Очевидно, таким образом американские нефтетрейдеры адаптируются к новым условиям, когда нефть из Венесуэлы более не поставляется. Об этом свидетельствуют и комментарии в материале.

По информации инвестбанка, в основном российские поставки за последнюю неделю февраля состояли из нафты и топочного мазута. Танкеры шли в США в том числе из Новороссийска и Санкт-Петербурга.

При этом из Венесуэлы в США за отчетный период был отправлен лишь один танкер, указывается в обзоре банка. А с конца января импорт нефти из Венесуэлы упал более чем в 5 раз с 587 тыс. баррелей до 109 тыс. баррелей в день.