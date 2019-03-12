Падение Анкары: Турция вошла в рецессию

Турция вошла в зону рецессии впервые за последнее десятилетие. После впечатляющего роста в период с 2010 по 2017 годы, страна столкнулась с падением национальной валюты и сокращением экономики на протяжении двух кварталов подряд. Большинство экономистов не видят причин для оптимизма и в этом году.

В конце прошлого года Турция вошла в рецессию, следует из данных Института статистики Турции.

Экономика сократилась на 3% в годовом эквиваленте в четвертом квартале 2018 года, тогда как в третьем квартале когда падение составило 1,6%.

После двух неудачных кварталов страна вступила в рецессию. Такое с Турцией происходит впервые за последние 10 лет.

До этого турецкая экономика демонстрировала стабильный рост. Однако этот период завершился в середине 2018 года, когда произошел валютный кризис. Торговая война с США спровоцировала резкое падение валюты Турции. Лира упала в цене по отношению к доллару на 28%, что сделало импорт дороже на треть. Это побудило центральный банк повысить процентные ставки. Сейчас ставка составляет рекордные для Турции 24%. В результате пострадали продажи автомобилей и жилья, а также промышленные предприятия.

Кроме того, сбылись инфляционные риски. В октябре инфляция достигла 25,2%, что стало самым высоким уровнем за последние 15 лет. Расходы домохозяйств на конечное потребление в целом по году увеличились на 1,1%, однако в четвертом квартале они сократились на 8,9%.

В целом за год экономический рост составил 2,6% — самый медленный темп с 2009 года. Для сравнения, в 2017 году экономика выросла на 7,4%.

В последний раз Турция сталкивалась с рецессией в 2009 году.

Тогда ее ВВП падал в течение года на фоне глобального кризиса — со второго квартала 2008 года до первого квартала 2009 года.

С 2010 по 2017 годы турецкая экономика росла беспрецедентными темпами. ВВП страны увеличился с $273 млрд до $851 млрд, что сделало Турцию одной из крупнейших развивающихся экономик мира — 13 место в мире по ВВП по паритету покупательной способности.

Министр финансов Турции Берат Албайрак заявил ранее, что худшее уже позади, и он ожидает, что экономика вернется к росту к концу этого года. Однако аналитики Capital Economics с этим не согласны.

«Хотя худший из спадов, возможно, уже пройден, слабый рост означает, что ВВП сократится на 2,5% в этом году», — говорится в аналитической записке, которую приводит «Би-би-си».

Другие прогнозы все же склоняются к небольшому росту экономики в этом году. Консенсус-прогноз Bloomberg предусматривает слабый рост на 0,2%.

Торговая война

Торговая война стала развитием обострения отношений Анкары и Вашингтона. Страны расходятся во мнениях по нескольким вопросам, в частности о том, как бороться с «Исламским государством» (организация запрещена в России) в Сирии. Не согласны в Вашингтоне и с планами Турции покупать российские системы противоракетной обороны.

Кроме того, 1 августа прошлого года США ввели санкции в отношении двух турецких министров: внутренних дел и юстиции. Это стало ответом американских властей на отказ Турции освободить задержанного в Анкаре американского пастора Эндрю Брансона. Турецкое правительство подозревает его в шпионаже и связях с исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом , которого Анкара считает террористом. Турция даже была близка к разрыву отношений с США на фоне ареста Брансона. В конце 2018 года американского пастора освободили, а санкции с правительственных чиновников сняли, что немного успокоило рынки.

В августе 2018 года Турция увеличила размер ввозных пошлин на ряд американских товаров.

Президент страны Тайип Эрдоган подписал указ, которым пошлины на легковые автомобили увеличиваются на 120 процентов, алкоголь — на 140 процентов, на табак — на 60 процентов, косметические изделия — до 60 процентов.

10 августа турецкая лира обновила исторический минимум, установленный в 2001 году, — ее курс обрушился на 18 процентов. Курс лиры рухнул по отношению к доллару после заявления президента США Дональда Трампа о повышении пошлин на алюминий и сталь из Турции, чтобы они составили 20 и 50 процентов соответственно. В целом в 2018 году турецкая валюта ослабела на 22%.

Аналитики J. P.Morgan Asset Management писали в августе, что Турция в 2018 году попала в «идеальный шторм». В Турции хронический дефицит платежного баланса, при этом около 40% долга ее центрального правительства номинировано в долларах. Пережитый ранее экономический бум имеет под собой основу из кредитов, финансируемых за счет притока зарубежных инвестиций. Конфликт с США это поток остановил, ухудшив настроения инвесторов.