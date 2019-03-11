США ударят по «Северному потоку-2»

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WSJ узнала о подготовке Вашингтоном санкций против «Северного потока — 2» 

Газета.Ru 2 часа назад
После многих лет усилий убедить Берлин похоронить совместный с Россией проект строительства газопровода "Северный поток — 2" Вашингтон готовится к введению против него санкций, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
В Германии новые санкции США воспримут как агрессию против члена НАТО, пишет WSJ. Такая ситуация еще сильнее ухудшит отношения Берлина и Вашингтона, поясняет издание. По словам нескольких американских чиновников, санкции против "Северного потока — 2" будут введены с помощью поправки к действующим мерам против России, которые предусмотрены "Законом о противодействии противникам Америки посредством санкций" (СААТSA). Санкции будут направлены против инвесторов и компаний, заключивших контракты на прокладку труб, пишет WSJ.
"Санкции против трубопровода означают конфронтацию не только с Германией, но и с Европой. Мы сделаем все возможное, чтобы завершить [строительство] этого трубопровода", — сказал немецкий чиновник WSJ.
По словам анонимного сотрудника службы безопасности США, который в курсе брифинга с президентом США Дональдом Трампом, американский лидер считает проект "Северный поток — 2" несовместимым с "военным щитом, который Америка держит над Европой".
"Если вы хотите, чтобы мы защищали вас от зверя, зачем вы его кормите?" — таким образом размышлял Трамп, рассказал WSJ источник.
Как отмечает издание, проект газопровода "Северный поток — 2" всегда был "яблоком раздора" между Берлином и Вашингтоном, который боится, что одна из крупнейших европейских экономик станет зависимой от российских энергоносителей.
Между тем, попытки Трампа убедить канцлера ФРГ Ангелу Меркель отказаться от покупки российского газа были и весной прошлого года, отмечает издание.
"Ангела, вы должны прекратить покупать газ у Путина", — передает со ссылкой на анонимных источников WSJ слова Трампа на встрече с Меркель в Овальном кабинете.
В США не считают, что в российском газопроводе есть необходимость, но полагают, что Москва будет распоряжаться "Северным потоком — 2" как рычагом давления на Европу.
Ранее сообщалось, что уже построена треть газопровода "Северного потока — 2".
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Комментарии93
Экономика , Видео , Ангела Меркель , Дональд Трамп , НАТО , Wall Street Journal
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