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США обвинили Россию в игнорировании американских санкций против Венесуэлы 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию в покупке нефти у Венесуэлы, несмотря на наложенные Вашингтоном на Боливарианскую Республику санкции. Об этом сообщает Reuters.
«Российская государственная компания "Роснефть" продолжает закупать сырую нефть у PDVSA, несмотря на санкции США», — заявил он на брифинге для журналистов.
По утверждению главы американской дипломатии, глава «Роснефти» Игорь Сечин «продолжает протягивать спасательный круг режиму».
Роснефть и Сечин находятся в санкционном списке США с 2014 года.
11 марта США ввели санкции против российского банка «Еврофинанс Моснарбанк» в связи с его сделками с венесуэльской государственной нефтяной компанией Petroleos de Venezuela SA (PDVSA). Отмечается, что «Еврофинанс Моснарбанк» является «спасательным тросом» для режима президента Венесуэлы Николаса Мадуро, чьи сторонники якобы используют PDVSA для отмывания денег.
Ранее 12 марта парламент Венесуэлы объявил чрезвычайное положение в стране, поддержав таким образом инициативу лидера оппозиции Хуана Гуайдо, провозгласившего себя президентом. Депутаты пошли на такой шаг из-за перебоев с электричеством, которые продолжаются в стране с 7 марта.
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Комментарии24
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