США обвинили Россию в игнорировании американских санкций против Венесуэлы

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию в покупке нефти у Венесуэлы, несмотря на наложенные Вашингтоном на Боливарианскую Республику санкции. Об этом сообщает Reuters.

«Российская государственная компания "Роснефть" продолжает закупать сырую нефть у PDVSA, несмотря на санкции США», — заявил он на брифинге для журналистов.

По утверждению главы американской дипломатии, глава «Роснефти» Игорь Сечин «продолжает протягивать спасательный круг режиму».

Роснефть и Сечин находятся в санкционном списке США с 2014 года.

11 марта США ввели санкции против российского банка «Еврофинанс Моснарбанк» в связи с его сделками с венесуэльской государственной нефтяной компанией Petroleos de Venezuela SA (PDVSA). Отмечается, что «Еврофинанс Моснарбанк» является «спасательным тросом» для режима президента Венесуэлы Николаса Мадуро , чьи сторонники якобы используют PDVSA для отмывания денег.

Ранее 12 марта парламент Венесуэлы объявил чрезвычайное положение в стране, поддержав таким образом инициативу лидера оппозиции Хуана Гуайдо, провозгласившего себя президентом. Депутаты пошли на такой шаг из-за перебоев с электричеством, которые продолжаются в стране с 7 марта.