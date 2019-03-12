Без шансов: Украина прощается с транзитом газа

В Киеве все больше сомневаются, что смогут сохранить транзит российского газа через свою территорию. Глава украинского «Нафтогаза» Андрей Коболев уверен, что позиция Германии и других европейских стран может привести к полному прекращению транзита.

Глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев уверен, что позиция ФРГ может привести к прекращению транзита газа через территорию страны. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Коболев отметил, что компания прилагает максимум усилий для сохранения транзита, но учитывая позицию России, Германии и части украинского политического сообщества, уверенности в этом нет.

По оценкам украинских политиков, прекращение транзита российского газа через территорию Украины, которое может произойти уже в 2020 году, приведет к спаду экономики в стране. Кроме того, Киеву придется обслуживать неработающий газопровод, что обойдется в три миллиарда долларов ежегодно.

ЕС , в частности в Германии, постоянно говорят о важности сохранения украинского транзита, несмотря на запуск «Северного потока — 2».

Россия не против транзита газа через Украину, однако при соблюдении ряда условий. Соответствующую позицию высказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в интервью Luxemburger Wort.

По его словам, должны быть урегулированы отношения между «Газпромом» и «Нафтогазом», экономически выгодные параметры сделки и стабильная политическая обстановка.

«Если коротко, это урегулирование отношений между заинтересованными компаниями, выгодные экономические и коммерческие параметры сделки, а также стабильная политическая обстановка», — перечислил премьер-министр.

По словам Медведева, газопровод «Северный поток — 2» обеспечит лишь часть необходимого Евросоюзу импорта. «Особо подчеркну: мы не отказываемся от транзита по действующим трубопроводам. Ни „Северный поток — 2“, ни „Турецкий поток“ не предусматривают таких решений ни в отношении Украины, ни в отношении других стран», — добавил премьер.

Речь лишь о намерении диверсифицировать каналы транспортировки газа на европейский рынок. «Ведь чем больше будет транзитных маршрутов, тем надежнее будут поставки», — заверил Медведев.

По его словам, мотивы реализации «Северного потока — 2» очевидны.

«Во-первых, экономическая целесообразность, ведь в коммерческом плане «Северный поток» — очень интересный проект, причем для всех его участников», — отметил Медведев.

«И, во-вторых, снижение транзитных рисков. Россия работает на европейском газовом рынке уже несколько десятилетий. Мы дорожим своей репутацией надежного партнера и хотим быть уверены в том, что сможем и дальше выполнять свои обязательства в полном объеме», — добавил он.

Ранее министр энергетики РФ Александр Новак в онлайн-интервью «Газете.Ru» заявил, что транзит российского газа через Украину обходится значительно дороже других маршрутов.

«Если говорить о существующих маршрутах, которые сегодня используются для транзита российского газа, то украинское направление на сегодняшний день является самим дорогим, и там самый высокий тариф установлен — в 2-2,5 раза выше, чем другие маршруты», — сказал министр.

Последние высказывания Новака вызвали негативную реакцию в Берлине. Немецкие политики возмущены якобы попыткой России обойти Украину как транзитную страну для поставок российского природного газа в Европу, писала местная газета Handelsblatt

Переговоры по новому транзитному контракту между Москвой и Киевом осложняются судебной историей между «Газпромом» и «Нафтогазом». В прошлом году Стокгольмский арбитраж принял решение взыскать с Украины $2 млрд в качестве оплаты за газ, но отменил правило «бери или плати», при этом подтвердил обязательства «Газпрома» по транзиту и присудил $4,56 млрд в пользу «Нафтогаза».

Российский газовый концерн не стал платить итоговые $2,56 млрд и подал апелляцию. «Нафтогаз» пытается арестовать имущество «Газпрома» в третьих странах, чтобы взыскать долг. Российская сторона настаивает на нулевом варианте судебных споров для окончательного решения этого вопроса, украинская сторона не собирается отказываться от выигрыша.

«Здесь предстоит еще большая дискуссия. До конца года будем взаимодействовать с нашими коллегами (на Украине) в рабочем порядке и с нашими коллегами из Еврокомиссии», — пообещал в интервью Новак.

При этом Украина уже заявила, что подготовила план действий на случай провала переговоров с Россией по транзиту газа в Европу.