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Путин призвал бизнес к партнерству при выполнении нацпроектов 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 10 25 минут назад
Фото: РИА Новости
Президент Владимир Путин, выступая на заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей, заявил, что бизнес должен участвовать в выполнении национальных проектов.
«Рассчитываю здесь на наше самое тесное, результативное партнерство. В том, что цели, которые мы ставим, станут точкой приложения капиталов, кадрового потенциала и деловой активности, делового таланта российских предпринимателей, я практически не сомневаюсь», — заявил Путин, передает ТАСС.
По его мнению, рост конкурентоспособности отечественного бизнеса «будет означать укрепление и прогресс всей страны, новые рабочие места, повышение качества жизни граждан Российской Федерации».
Также глава государства предложил на нынешнем съезде «сосредоточить внимание на тех задачах, которые предстоит решать в текущем году».
«Мы видим стремление ведущих российских компаний инвестировать в программы развития страны, активно, содержательно участвовать в реализации национальной повестки», — констатировал Путин.
По его данным, таких проектов уже порядка тысячи, на основе которых подготовлены 250 инвестиционных заявок общим объемом 12,1 трлн рублей.
Президент уточнил, что речь идет «о капиталовложениях в общественно важные направления, ключевые для динамичного роста экономики всей страны, в том числе в сфере промышленности, высоких технологий, транспорта, связи, экологии, туризма». По его оценке, «это действительно масштабные проекты с хорошим синергетическим эффектом», рассчитанные на перспективу.
«Потому считаю принципиальным обеспечить неизменность правил при их реализации, сформулировать конкретные меры, которые позволят снизить риски инвесторов. Все эти позиции нужно четко зафиксировать в законе о поощрении и защите капиталовложений», — указал Путин.
Президент также заявил, что ждет от банков и строителей жилья слаженной работы через эскроу-счета.
«Мы все понимаем, что это (эскроу-счета) новый для отрасли инструмент, и мы все вместе должны наладить работу так, чтобы не снижать, а последовательно наращивать темпы строительства. Конечно, уже по новым принципам финансирования», — сказал Путин.
Он подчеркнул, что важнейшее значение в этот процессе имеет четкое прозрачное взаимодействие банков и компаний, создание стимулов для банков кредитовать стройку.
Кроме того, Путин поручил ускорить работу по законопроекту о поощрении и защите капиталовложений.
«Знаю, что коллеги в правительстве пока не выработали согласованной позиции по законопроекту о поощрении и защите капиталовложений. По ряду положений документ кардинально новый, сложный, требующий тщательного анализа всех деталей. Тем не менее, не в ущерб его качеству нужно ускорить работу, завершить ее в максимально короткие сроки, обязательно учитывая позицию бизнеса и деловых объединений», — сказал он.
В феврале Путин пообещал, что внимательно проследит и оценит через год работу каждого члена правительства по нацпроектам и поручениям из послания Федеральному собранию.
Ранее был опубликован перечень поручений главы государства по итогам послания Федеральному собранию.
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Экономика , Владимир Путин , Российский союз промышленников и предпринимателей , ИТАР-ТАСС
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