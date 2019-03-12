Германию «парализовало» выбором между США и Китаем

Bloomberg: Германия «парализована» выбором между США и Китаем

Германия "парализована" из-за невозможности сделать потенциальный выбор между Соединенными Штатами и Китаем в новом глобальном торговом порядке, пишет агентство Bloomberg

В настоящее время мировой порядок, лежащий в основе процветания Германии, разрушается, пишет агентство. Канцлер ФРГ Ангела Меркель в различных вопросах от кибербезопасности до торговли "скована" страхом разжечь противостояние ее ключевых торговых партнеров. Bloomberg со ссылкой на источники пишет о беспокойстве в ближайшем кругу Меркель, который вызван страхом того, что твердая позиция страны может вызвать ответную реакцию союзников, после чего их гнев выйдет из-под контроля.

Американский лидер Дональд Трамп посеял сомнения в отношении своей приверженности защите союзников по НАТО , популисты по всей Европе сплачивают противостояние свободной торговле и бросают вызов фундаментальным принципам членства в Европейском союзе , а Китай предлагает альтернативный источник финансирования для более слабых экономик, таких как Италия, Португалия и Греция, говорится в материале.

Агентство отмечает, что политика президента США Дональда Трампа "Америка прежде всего" вынуждает Германию сделать невозможный выбор между США и Китаем — встать против силы, стоящей за современным экономическим успехом ФРГ и ключом к ее будущему росту. Результатом такой ситуации стало "политическое оцепенение".