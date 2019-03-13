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Глава Татарстана собрался в США за инвестициями 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
Глава республики Татарстан Рустам Минниханов в мае собирается посетить США, где примет участие в конференции, посвященной привлечению инвестиций в российские регионы, сообщила российско-американская торговая палата в Хьюстоне.
Конференция состоится 14 мая в отеле в центре Хьюстона. Вместе с Миннихановым в Соединенные Штаты прибудет бизнес-делегация. Ее участники, как отмечает торговая палата, смогут встретиться с представителями деловых кругов США, передает ТАСС.
Встречи будут касаться в том числе нефтегазовой отрасли, химической промышленности, возобновляемой энергетики, сельского хозяйства, здравоохранения и фармацевтики.
В список актуальных вопросов также входят информационные технологии, машиностроение, аэрокосмическая промышленность, развитие малого и среднего бизнеса.
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