Украина сделала все для потери газового транзита

С января 2020 года прекращается транзит газа из Украины в Турцию по Трансбалканскому маршруту. Газпром официально уведомил об этом Болгарию в письме. Украина тем временем продолжает стенать, что она сделала для сохранения транзита все, что могла, но ненавистная Россия, а теперь еще и Германия, все испортили. Почему худшие опасения «Нафтогаза» начинают оправдываться?

«Болгария получила официальное письмо от «Газпром экспорта», в котором говорится, что он планирует прекратить транзит газа по Трансбалканскому маршруту из Украины в Турцию с января 2020 года», — заявила министр энергетики Болгарии Теменужку Петкова.

Страхи Украины становятся реальностью. Киев не раз обвинял Россию в том, что строящиеся Газпромом обходные газопроводы — это политические проекты, и главная цель Москвы — лишить Украину транзита. Глава Нафтогаза Андрей Коболев, который скоро может лишиться своего места, успел даже расширить список виновных в бедах украинской ГТС.

«Нафтогаз прилагает максимум усилий, чтобы сохранить транзит газа через Украину после 2019 (года). Однако, учитывая действия России, Германии и части украинского политикума, уверенности в сохранении транзита нет», — написал Коболев в Facebook.

В связи с этим, по его мнению, подход к обновлению украинской газотранспортной системы должен быть «взвешенным и ответственным». На прошлой неделе исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко тоже сильно переживал, что транзит российского газа через Украину прекратится в 2020 году.

Между тем, Россия в лице президента и руководства Газпрома ранее говорила, что Москва готова сохранить украинский транзит, только в меньших объемах. По экспертным оценкам, Украина могла бы заполучить 15-40 млрд кубометров газа после окончания срока действия текущего транзитного контракта 31 декабря 2019 года. Тем более, что российские обходные газопроводы не выйдут в одночасье на свои проектные мощности, а будут наращивать их постепенно.

Трансбалканский газопровод — это один из двух текущих маршрутов, по которым российский газ доставляется в Турцию через Украину, Румынию и Болгарию в объеме 15 млрд кубометров. Второй маршрут — по «Голубому потоку» — это прямой путь доставки российского газа в Турцию по морю из России (в объеме 15-16 млрд кубометров в год).

С 1 января 2020 года уже совершенно точно заработает первая нитка «Турецкого потока», по которой пойдут в Турцию те 15 млрд кубов газа, которые сейчас идут транзитом через Украину. Первая нитка заберет на себя объемы, идущие сейчас по Трансбалканскому газопроводу.

«С одной стороны, это и так было понятно, и письмо Болгарии для этого было не нужно. С другой стороны, Газпром видимо использует это письмо, чтобы наглядно показать, что все это не шутки. С 31 декабря 2019 года действие транзитного контракта между Россией и Украиной заканчивается. И дальше никаких оснований для прокачки газа через Украину и далее в Болгарию и в Турцию по Трансбалканскому газопроводу не будет», — не исключает эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Чуть более непонятная ситуация сейчас со второй ниткой «Турецкого потока», которая должна запитать газом Болгарию, Сербию и Венгрию.

«Для удовлетворения нужд в газе самой Болгарии даже строить ничего не надо. Вторая нитка «Турецкого потока» приходит в Турцию и дальше этот газ может поступать в тот же Трансбалканский газопровод. Ведь эта труба на границе Турции и Болгарии с нового года опустеет, поэтому ее можно будет использовать в реверсном режиме, то есть в обратном направлении. Теперь из Турции будут качать в Болгарию примерно 3,5 млрд кубов российского газа для нужд болгарских потребителей», — говорит Юшков.

Другой вопрос — успеют ли европейцы достроить перемычку между Болгарией и Сербией к 1 января 2020 году, чтобы запитать газом также Сербию и далее Венгрию.

Сербская компания Gastrans активно занимается газопроводом, который пройдет от границы Болгарии через Сербию до Венгрии, проектной мощностью до 13,88 млрд кубометров газа в год. Накануне сербы открыли сбор обязывающих заявок на бронирование мощностей в новом газопроводе, который примет газ «Турецкого потока». Участникам рынка предлагаются для бронирования на 20 лет мощности с точкой входа в пункте Zajecar на границе с Болгарией и четырьмя возможными точками выхода — в пункте Horgos на границе с Венгрией, а также пунктами сдачи газа в Сербии.

Газопровод между Болгарией и Сербией должен быть введен в эксплуатацию с 1 января 2020 года, то есть Сербия должна успеть к сроку завершения российско-украинского транзитного контракта. Но пункт сдачи газа на границе с Венгрией заработает только с 1 октября 2021 года, говорится в материалах Gastrans. В итоге газ по второй нитке «Турецкого потока» сможет пойти (через Болгарию, Сербию и Венгрию) в Западную Европу не ранее четвертого квартала 2021 года.

«На самом деле, Газпром не устраивает диалог с Нафтогазом. Газпром здесь дискутирует с ЕС. Это Евросоюз поставил условие, что обходные газопроводы не должны убирать Украину как транзитера. Россия пошла навстречу и заявила, что готова сохранить транзит Украины, но в гораздо меньших объемах, чем сейчас. Это только подтверждает, что мы строим обходные газопроводы не для того, чтобы экономически убить Украину, а для того, чтобы изменить маршруты поставок газа в Евросоюз. Мы снимаем объемы с Украины потому, что это экономически невыгодный маршрут доставки», — говорит Юшков.

По его словам, стоимость доставки газа с Ямала до Германии по «Северному потокому-2» оказалась ниже, чем через Украину. На юге дешевле качать газ в Турцию и страны Юго-Восточной по «Турецкому потоку».

Собственно, до столь неприятной ситуации Украину довело исключительно собственное руководство — государственное и нафтогазовское. Маршрут доставки всегда можно изменить, а выиграет тот, у кого есть, что поставлять. И Киев это прекрасно знал. Если бы Украина не политизировала коммерческие отношения Газпрома и Нафтогаза, взаимодействовала бы в рамках нормального делового диалога, берегла бы и вкладывалась бы в свое советское достояние — газотранспортную систему, то есть сделала свою трубу конкурентоспособной, Газпром не ушел бы строить новые современные газопроводы.

И даже сейчас, когда понятно, что Украина проиграла в этой борьбе и с «Северным потоком-2», и с «Турецким потоком», Киев продолжает играть в политику, а не мыслить прагматично. Ничего не делается для того, чтобы сохранить объемы транзита, пусть и не такие больше, как раньше, на еще хотя бы несколько лет, а то и десятилетие.

Украина пока делает все наоборот — ставит еще более жесткие и невыгодные условия России, как будто цель киевской элиты — не договориться, а развалить газовые переговоры.

«Украина не предлагает конкурентных условий по транзиту Украина. Во-первых, она ставит условие «качай или плати», что создает для нас дополнительный риск, во-вторых, хочет увеличения ставки транзита. Наконец, Украина требует качать 100 млрд кубов транзита, хотя столько уже много лет по украинской трубе не качали. И прочие несбыточные мечты вплоть до вложения денег в модернизацию ее ГТС. При этом, при украинском транзите Газпром в любом случае будет платить Нафтогазу или его приемнику, а за прокачку газа по морской части «Турецкого потока» будет платить своей же дочерней структуре.», — говорит Юшков.

Поэтому продолжит Украина быть транзитной страной с 2020 года или нет — это, по большему счету, решать ей самой. Достаточно всего лишь предложить такие условия, которые будут лучше, чем у Газпрома по его новым обходным газопроводам. По крайней мере, Европу бы это сразу убедило.

По сути, Газпром для доставки газа в Европу пересаживается на собственную современную иномарку с «Газели» 1980-го года выпуска, принадлежащей чужому дяде, который за все эти годы ни разу не делал даже ТО машины, скотчем приделывал отвалившиеся ручки и маркером закрашивал коррозию на кузове. Ездить на собственной машине не только комфортней, но и значительно дешевле, чем в старой маршрутке с неконкурентной ценовой политикой.