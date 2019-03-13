Россия призвала США одуматься

российском МИДе отреагировали на расширение санкций, которые коснулись в том числе российского банка. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В МИД России напомнили о "скудном" эффекте санкций, которые США применяли в отношении России, и заявили, что на этот раз действия США нанесут вред доллару.

"Призываем США одуматься и вместо введения запретов в отношении иностранных компаний и банков перейти, наконец, к нормальной совместной работе под эгидой ООН по содействию стабилизации ситуации в Венесуэле", — отметили в ведомстве.