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Россия призвала США одуматься 

Газета.Ru + ещё 2 36 минут назад
Фото: РИА Новости
В российском МИДе отреагировали на расширение санкций, которые коснулись в том числе российского банка. Об этом сообщается на сайте ведомства.
В МИД России напомнили о "скудном" эффекте санкций, которые США применяли в отношении России, и заявили, что на этот раз действия США нанесут вред доллару.
"Призываем США одуматься и вместо введения запретов в отношении иностранных компаний и банков перейти, наконец, к нормальной совместной работе под эгидой ООН по содействию стабилизации ситуации в Венесуэле", — отметили в ведомстве.
Ранее в МИД ответили на обвинение Помпео "Роснефти" в закупке нефти у PDVSA.
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