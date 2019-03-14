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В Магадане начали производство колбасы из тюленей 

Российская Газета + ещё 8 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Магадане запустили производство колбасы из тюленей. Ранее мясо этих животных использовалось только для корма на фермах по разведению песца и норки, сообщили в правительстве региона.
По словам диетологов, мясо тюленей не только обладает хорошим вкусом, но и является низкокалорийным и полезным.
Для первой партии продукта добыто 137 морских млекопитающих. Готовая продукция прошла все необходимые исследования и получила разрешающие торговлю документы.
В перспективе планируется полностью безотходное производство. А именно: изготовление жира, паштетов, тушенки, заготовки шкур для реализации на меховое производство, субпродуктов для фармакологии.
Сегодня в акватории Дальнего Востока насчитывается около 50 тысяч тюленей. В связи с чем специалисты утверждают, что проблем с сырьем не будет.
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