На Украине зафиксирован рекордный рост цен на услуги ЖКХ

Рост стоимости коммунальных услуг за последние годы стал самым острым вопросом для граждан страны. Украинцы пытаются всеми правдами и неправдами спастись от неподъемных счетов за оплату коммуналки. Однако даже жесткий режим экономии не позволяет избежать крупных долгов.

«Размер средней платежки, включающей квартплату, отопление, горячую воду и прочие жилищные траты, вырос с февраля 2009-го по февраль 2019-го в 6,8 раз», — приводит данные статистики издание.

Если учесть, что за это время обменный курс гривны к доллару вырос в 3,26 раза, то можно сделать вывод, что услуги ЖКХ дорожали в два раза быстрее, чем обесценивалась национальная валюта.

Показатели роста цен на другие услуги были несколько ниже. Меньше всего выросли в цене услуги связи — за прошедшее десятилетие почти в 1,5 раза. Примерно с такими же показателями повышалась стоимость одежды и обуви — 1,58 раза.

Однако в статистическом исследовании ничего не говориться о качестве данных товаров. Наверняка увеличение жизненно важных расходов на еду и коммуналку повлекло за собой более скромные требования украинцев к своему гардеробу.

Продукты питания — выросли в цене в 2,76 раза.

Предметы домашнего обихода — в 2,4.

Здравоохранение — в 2,77.

Транспорт — в 3,77.

Образование — в 2,79.

Рестораны и отели — в 2,69. По всем остальным категориям подорожание было сравнимо со средними показателями общего роста цен — в 3,13 раза, что условно вписывается в значения девальвации гривны.

Несколько отдельно в исследовании рассматривается роста цен на табак и алкоголь. Главным драйвером в данной категории был рост мировых цен.

Однако для подавляющего большинства украинцев основной статьей расходов семейного бюджета и источником все возрастающих долгов стали именно услуги ЖКХ.

Ежемесячные долги украинцев за коммуналку сейчас составляют 7-8 млрд гривен (18-19 млрд руб.), чего раньше никогда не было. По мнению экономиста Игорь Гарбарука, люди просто перестали платить, узнав об очередном повышении тарифов на газ.

Долги населения Украины, согласно данным Госстата, установили абсолютный рекорд со времени введения гривны в 1996 году, составив на конец января 2019 года 62,5 млрд гривен (более 153 млрд руб.).

Лидерами по коммунальным долгам являются Киев, Харьковская, Одесская, Днепропетровская области.