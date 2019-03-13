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Минэкономразвития дало прогноз годовой инфляции 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 4 1 час назад
Фото: ТАСС
Минэкономразвития спрогнозировало уровень инфляции по итогам марта в годовом исчислении на уровне 5,2-5,4%, сообщается в докладе ведомства «Картина инфляции. Март 2019 года».
«По оценке Минэкономразвития России, инфляция по итогам марта будет находиться в диапазоне 0,3-0,4% м/м. С учетом низкой базы соответствующего месяца прошлого года годовые темпы инфляции в марте составят 5,2-5,4% г/г», — приводит ТАСС слова заявления.
Согласно оценке, в промежутке с марта по май годовая инфляция сохранится на уровне около 5,4%. Затем темпы будут снижаться. При условии стабильности курса рубля на конец 2019 года произойдет снижение до 4,3%.
Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что во время пика в марте-апреле годовая инфляция может достичь даже 6%. Всего по итогам года ожидается инфляция на уровне 5-5,5%.
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Экономика , Эльвира Набиуллина , Минэкономразвития , Центральный банк России , ИТАР-ТАСС
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