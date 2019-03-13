Минэкономразвития дало прогноз годовой инфляции

Минэкономразвития спрогнозировало уровень инфляции по итогам марта в годовом исчислении на уровне 5,2-5,4%, сообщается в докладе ведомства «Картина инфляции. Март 2019 года».

«По оценке Минэкономразвития России, инфляция по итогам марта будет находиться в диапазоне 0,3-0,4% м/м. С учетом низкой базы соответствующего месяца прошлого года годовые темпы инфляции в марте составят 5,2-5,4% г/г», — приводит ТАСС слова заявления.

Согласно оценке, в промежутке с марта по май годовая инфляция сохранится на уровне около 5,4%. Затем темпы будут снижаться. При условии стабильности курса рубля на конец 2019 года произойдет снижение до 4,3%.