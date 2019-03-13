Росстат окончательно «запутался в показаниях»

Власти РФ никак не поймут, сколько в стране бедных и как поэтому исполнять указы президента Путина по ликвидации этого явления, пишут «Ведомости»

Статистку — которой власти снабжает Росстат — бросает то в жар, то в холод. Ведомство по четным числам рапортует о росте зарплат россиян, по нечетным — о падении их доходов. Такой плюрализм в рамках одного ведомства навевает мысли о шизофрении всей государственной системы.

Даже министр экономического развития Максим Орешкин , который за недолгий срок на этом посту уже создал себе реноме не вполне дружащего с реальностью чиновника, призвал Росстат (он входит в структуру МЭР) изменить методики расчета реальных доходов населения.

При этом еще несколько месяцев назад Орешкин уверял, что методология Росстата правильная, универсальная и основана на международных принципах. Про плюрализм в одной голове см. выше.

По оценкам Росстата, доходы россиян падают пять лет подряд — с 2014 по 2018 год. По сравнению с 2013 годом они упали на 12%.

Но пока Росстат будет находиться в структуре МЭР, никакие смены методик статистику прозрачной не сделают, уверены опрошенные «Ридусом» эксперты.

Вице-президент Ассоциации строителей РФ, бывший (1999—2005) замминистра строительства Владимир Пономарев

«Я с Росстатом взаимодействовал постоянно. И поэтому знаю, что методика у него изначально дырявая. Минэкономразвития отвечает за выполнение прогнозов, и нынешний министр требует от статистического ведомства не объективных отчетов, а исполнения собственных желаний. Недаром глава Росстата (Александр Суринов. — Прим. «Ридуса») подал в отставку. Он не выдержал постоянного стремления главы МЭР обманывать президента путем статистических махинаций. Мы еще тогдашнему премьеру Михаилу Касьянову об этом писали, но все осталось по-прежнему».

Начальник лаборатории Института социального анализа и прогнозирования Елена Гришина

«Какой бы ни была методика подсчета, от ее корректировки жизнь людей сама по себе никоим образом не улучшится, — зарплата не повысится, рабочих мест не прибавится. Но я подчеркиваю: никаких революционных изменений даже и в методике не ожидается».

«Вопреки поговорке, советско-российская статистическая наука руководствуется принципом «если много говорить „сахар“, то в самом деле станет слаще». У нас постоянно меняют критерии оценки тех или иных явлений, чтобы скрыть бедность, невыполнение контрольных цифр, надуть темпы роста и т. д. Данными статистики у нас всегда манипулировали, им никогда нельзя было верить. Эти данные и методики именно что подгоняют под требования руководства страны, что бы сами представители статистических ведомств ни заявляли».

Впрочем, некоторые эксперты считают несправедливым вешать на Росстат всех собак. Как считает, к примеру, эксперт Института прикладных экономических исследований Андрей Покида, Статагентство оперирует исключительно данными по «легальной» экономике и не в состоянии учесть ее теневую часть — которая, по данным того самого Росстата, достигает 16% ВВП РФ (а МВФ оценивает эту цифру вообще в 33% — прим. «Ридуса»). И это скорее естественно, чем наоборот. Ведь теневая экономика потому и теневая, что ее субъекты никакой отчетности в статистические органы не предоставляют! И, соответственно, судить о ее размере можно исключительно по каким-то косвенным признакам.

И, наконец, приглашенный заочно в эксперты писатель Венедикт Ерофеев так объяснил, почему статистика и реальная жизнь живут каждая своей жизнью:

«Для кого вы все это пишете? Для начальства, что ли?»

Именно так, Венечка.