Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.36
$
65.58
74.06
74.29
Прогноз
18.03 – 25.03
$
66.50
74.40
Индексы и котировки Brent
67.88
–0.10 Золото
1302.30
–0.02 РТС
1189.03
–0.14
Динамика валют
EUR / USD
14.03
1.1322
–0.0050
27.02
1.1371
11.03
28.02
17.02

На балансе российских банков нашли огромную «дыру» 

Lenta.ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Российским банкам необходимо еще 1,5 триллиона рублей или 15 процентов банковского капитала, чтобы досоздать резервы для проблемных кредитов, сообщает РБК со ссылкой на обзор «Эксперт РА».
В эту сумму вошли недосозданные резервы по наиболее обесцененным ссудам 4-5-й категорий качества (они требуют резервирования в 51-100 процентов от суммы долга), при текущем уровне резервов их удается покрыть на 90 процентов, не покрыто примерно 600 миллиардов рублей. Также учитывали резервы по проблемным активам с недостаточно консервативно оцененными рисками.
Директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Михаил Доронкин уточнил, что основной объем недосозданных резервов, сосредоточен в крупных банках и банках с госучастием. В топ-50 банков, по его словам, есть не менее трех кредитных организаций с высокой долей незарезервированных проблемных активов общим объемом 100-150 миллиардов рублей.
При этом устойчивость банковской системы была оценена как адекватная. Прогнозируется, что в этом году доналоговая прибыль банков рекордно вырастет — до 1,8-1,9 триллиона рублей, против 1,3 триллиона рублей в 2018 году.
Ранее Forbes составил всемирный рейтинг лучших банков на основе клиентских отзывов. В России пятерка лучших банков выглядит следующим образом: высший балл получил Московский кредитный банк, далее следуют Юникредит Банк, Райффайзенбанк, Сбербанк и банк «Кубань Кредит». На 19-м месте «Кредит Европа банк», 18-м — банк «Санкт-Петербург». Замыкает двадцатку Росбанк. За ними следуют «Уралсиб» и «Хоум кредит».
Последние новости
Число россиян решили увеличить за счет мигрантов На Украине рассказали о «космических» потерях армии Определились все четвертьфиналисты Лиги чемпионов
Комментарии3
Экономика , Московский кредитный банк , Райффайзенбанк Австрия , КБ "Кубань Кредит" , Росбанк , Кредит Европа Банк , Банк "Санкт-Петербург" , Сбербанк России , Forbes , РБК
Читайте также
Видео
США решили «насолить» России и Венесуэле
Компании
России рекордно дали в долг
Экономика
Россиян ждет реформа тарифов ЖКХ
Личный счет
Как снизить оплату ЖКУ вдвое
Личный счет Статьи
Средний чек россиян показал рекордный рост
Личный счет
Германию «парализовало» выбором между США и Китаем
Экономика
Европарламент призвал остановить «Северный поток-2»
Экономика
Полный перерасчет: Госдума меняет пенсии
Личный счет Статьи
Путин дал поручение «Газпрому»
Компании
ЕС отказал в деньгах прибалтийским распильщикам
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение