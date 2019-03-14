Оценена стоимость всей нефти в России

Запасы нефти в России оцениваются в 40 триллионов рублей, природного газа — в 11 триллионов рублей. Такие цифры приводит министерство природных ресурсов и экологии , пишет РБК.

Отмечается, что первая оценка дана на конец 2017 года. Далее она будет актуализироваться ежегодно.

Минприроды также оценило запасы коксующегося угля (почти 2 триллиона рублей), железной руды (808 миллиардов рублей), алмазов (505 миллиардов рублей) и золота (480 миллиардов рублей). Совокупная стоимость всех минеральных и энергетических ресурсов составляет 55,2 триллиона рублей.