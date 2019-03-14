Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.40
$
65.60
74.05
74.10
Прогноз
18.03 – 25.03
$
65.19
74.40
Индексы и котировки Brent
67.78
–0.03 Золото
1303.69
–0.06 РТС
1189.14
+0.24
Динамика валют
EUR / USD
14.03
1.1316
–0.0056
27.02
1.1371
11.03
28.02
17.02

Оценена стоимость всей нефти в России 

Lenta.ru + ещё 4 1 час назад
Фото: ТАСС
Запасы нефти в России оцениваются в 40 триллионов рублей, природного газа — в 11 триллионов рублей. Такие цифры приводит министерство природных ресурсов и экологии, пишет РБК.
Отмечается, что первая оценка дана на конец 2017 года. Далее она будет актуализироваться ежегодно.
Минприроды также оценило запасы коксующегося угля (почти 2 триллиона рублей), железной руды (808 миллиардов рублей), алмазов (505 миллиардов рублей) и золота (480 миллиардов рублей). Совокупная стоимость всех минеральных и энергетических ресурсов составляет 55,2 триллиона рублей.
Ранее 27 февраля министр энергетики Александр Новак оценил запасы нефти и газа в стране. По его прогнозам, запасов нефти в России хватит примерно на 30 лет, а газа — более чем на 100 лет. Запасы нефти категорий В и С на данный момент составляют 29 миллиардов тонн.
Последние новости
На Украине рассказали о «космических» потерях армии Определились все четвертьфиналисты Лиги чемпионов На московских рынках нашли майнинг-фермы
Экономика , Александр Новак , Минприроды
Читайте также
Видео
США решили «насолить» России и Венесуэле
Компании
России рекордно дали в долг
Экономика
Россиян ждет реформа тарифов ЖКХ
Личный счет
Как снизить оплату ЖКУ вдвое
Личный счет Статьи
Средний чек россиян показал рекордный рост
Личный счет
Германию «парализовало» выбором между США и Китаем
Экономика
Европарламент призвал остановить «Северный поток-2»
Экономика
Полный перерасчет: Госдума меняет пенсии
Личный счет Статьи
Путин дал поручение «Газпрому»
Компании
ЕС отказал в деньгах прибалтийским распильщикам
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение