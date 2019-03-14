Природные богатства оказались не бесценными

Сколько стоят все разведанные запасы полезных ископаемых в России — на этот нетривиальный вопрос попыталось ответить Минприроды . Сложившийся у ведомства итоговый показатель — 55,2 трлн рублей, или 60% ВВП за 2017 год, выглядит более чем скромным. Однако тут следует учесть конкретную методологию.

Очевидно, что цифры Минприроды явно уступают реальному совокупному объёму доказанных ресурсов. Как поясняет министерство, объектом его исследования стали «запасы, оцениваемые в разрезе участков недр, на которые в установленном порядке выдана лицензия на пользование недрами, и по которым имеются утверждённый в установленном порядке технический проект на выполнение работ».

Доходный подход Минприроды использовало так называемый доходный подход. То есть, грубо говоря, определило величину потенциальных доходов, которые могут быть получены в результате добычи и реализации полезных ископаемых на всех участках недр. Стоимость запасов нефти ведомство оценило в 39,6 трлн рублей, газа — в 11,3 трлн, коксующего угля — в 2 трлн, железной руды — в 808 млрд, алмазов — в 505 млрд, золота — в 480 млрд рублей. В натуральном выражении на конец 2017 года цифры выглядят так: запасы нефти — 9,04 млрд тонн, газа — 14,4 трлн куб. м, золота — 1407 тонн, алмазов — 375 млн метрических каратов.

Британская компания BP в своём статистическом ежегоднике приводит иные данные по доказанным запасам нефти и газа в РФ — 14,5 млрд тонн и 35 трлн куб.м соответственно. Геологическая служба США оценила запасы золота в недрах России в 5500 тонн, пишет РБК. Судя по всему, доходный подход не применялся ни в первом, ни во втором случае. Не стал прибегать к нему и деловой американский сайт 24/7 Wall St., оценивший общую стоимость российских полезных ископаемых в $75,7 трлн, при этом на запасы нефти (60 млрд баррелей) пришлось лишь $7,08 трлн, газа (510 трлн куб. м) — $19 трлн, а древесины (7,9 млрд кв. м лесных массивов) — $28,4 трлн.

«Методология подсчёта различных ведомств может серьёзно отличаться. Например, в конце прошлого месяца Минэнерго привело цифру по запасам нефти — 29 млрд тонн, причём речь шла о категориях B и C — ресурсах, изученных на основании разведочного бурения и геологоразведки. Иными словами, в эту оценку не были включены прогнозные ресурсы, наличие которых ещё необходимо доказать», — говорит эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

На четверть века хватит Причём, отмечает собеседник News.ru, помимо чисто технических трудностей при извлечении нефти необходимо помнить и о коммерческой целесообразности: фискальная нагрузка и стоимость сырья на рынке может вносить свои коррективы в работу отрасли. Уже изученных источников, при текущих уровнях технологий и объёмах добычи в 550 млн тонн в год, хватит лет на 25, но возникает вопрос — какими темпами расходовать эти запасы?

«Данные Минприроды по оценке стоимости всех полезных ископаемых в России, в частности, нефти весьма приблизительны. Всё ещё может измениться: уникальные отечественные нефтегазовые проекты, такие как Приразломное месторождение на арктическом шельфе и «Сахалин-2», имеют большой инвестиционный потенциал и создают дополнительный спрос на нефтегазовое оборудование. Так что цифры будут расти», — говорит эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

По-бухгалтерски формально По мнению шефа-аналитика ТелеТрейд Петра Пушкарёва, оценки Минприроды существенно занижены. Обычный житель России понимает под стоимостью всех ресурсов всё то, что можно извлечь из недр как минимум за ближайшую сотню лет. В министерстве же считают по-бухгалтерски формально: только те запасы, добыча которых уже ведётся компаниями, плюс все те уже утверждённые проекты, на которые выдана документация — инвентаризировали то, что непосредственно числится на балансах ведомства, и за что оно на сегодня ответственно.

«Конечно, всего многообразия запасов эти подсчёты совершенно не исчерпывают, о чём говорят хотя бы в разы большие цифры оценок из ежегодника British Petroleum. Плюс, стоимость подсчитана как чистый денежный поток, как оценка будущей прибыли, а не как стоимость, которую составляют эти ресурсы хотя бы в текущих ценах», — поясняет собеседник News.ru.

Что касается перспектив отечественных сырьевых отраслей, то Пушкарев связывает их не только с уже действующими проектами, но и с необходимостью вкладываться в геологоразведку и долгосрочное развитие минерально-сырьевой базы. Всё это требует, как минимум, активного соинвестирования со стороны госструктур, если не прямых госвложений. В частности, каждый вложенный через структуры РФПИ (Российский фонд прямых инвестиций) рубль привлекает несколько рублей вложений от иностранных инвесторов, для которых участие государства является гарантией того, что проект не будет брошен.

«А деньги от продажи сырья российской экономике будут жизненно необходимы в ближайшие десятилетия, даже если мы рассчитываем на прорыв в экспорте технологий. Парадокс, но для активного развития несырьевых отраслей нужно продолжать разрабатывать сырьевую модель, которая, собственно, даёт средства на всё остальное», — рассуждает Пушкарёв.

Административная инстанция Как поясняет руководитель группы аналитиков Центра аналитики и финансовых технологий Марк Гойхман, денежная оценка запасов нефти и газа основана на сочетании двух вещей — залежей ресурсов в натуральном выражении и цен на них. И если объёмные показатели в тоннах и кубометрах — величина достаточно понятная и объективная, то цены, высчитываемые на длительную перспективу, малопредсказуемы. Определить в деньгах потенциальный доход от добычи сложно.

«В натуральном же исчислении оценка Минприроды может быть даже занижена. Ведь ведомство выступает не как исследовательская, а как правительственная, административная инстанция. Поэтому в расчёт берёт лишь те запасы, по которым выданы лицензии и проектная документация на добычу. Так и появилась, например, цифра в 9 млрд тонн по запасам нефти. В реальности они более обширны», — рассуждает Гойхман.

В этом отношении вызывают больше доверия оценки Минэнерго и British Petroleum, которые почти сходятся. По утверждению обоих источников, коммерчески извлекаемые запасы нефти в РФ составляют порядка 15 млрд тонн. Как считает Минэнерго, это лишь около 50% от всех известных запасов чёрного золота в России, оцениваемых в 29 млрд тонн. Остальная часть, при существующих технологиях и затратах, коммерчески неизвлекаема. При текущих объёмах добычи в 556 млрд тонн извлекаемых запасов хватит на ближайшие 27 лет, резюмирует собеседник News.ru.

«Данные Министерства природы по стоимости природных ресурсов, которые находятся в разработке, или на которые только выдана лицензия, — дело полезное и нужное. Государство должно знать, каким потенциальным богатством оно обладает, и на что ему рассчитывать», — говорит руководитель департамента управления активами компании «ERARIUM Group» Денис Лисицын.

По его мнению, Минприроды на то и создано, чтобы вести контроль и учёт земных недр страны и давать этому стоимостную оценку, хоть и приблизительную. По большому счёту, это всего лишь статистика, выраженная в рублях. Насколько она точная, сказать сложно. Что касается нефтяных запасов, то их немалый размер Лисицин считает благом для России, поскольку нефть остаётся основным источником пополнения федерального бюджета. Всё прочее зависит от экономической политики, проводимой государством. Есть немало стран, практически не обладающих природными ресурсами, однако уровень жизни их граждан неизмеримо выше, чем у россиян, отмечает собеседник News.ru.

Проблемы сырьевых отраслей Напомним, что по общим запасам природных ресурсов (как разведанных, так и не потенциальных) Россия — бесспорный мировой лидер. Сегодня по всей стране насчитывается более 20 тысяч работающих месторождений. Но вот по качеству, по эффективности использования своих природных богатств Россия явно не впереди планеты всей. Так, налицо серьёзный перекос в нефтегазовую сферу, в ущерб железной руде и таким стратегическим и трудноизвлекаемым полезным ископаемым, как цинк, бокситы, олово, поисковые работы в отношении которых сегодня практически не ведутся.

В геологоразведке, сталкивающейся с постоянным недофинансированием, редко используют инновации, например, трёхмерную сейсморазведку и горизонтальное бурение. Основой остаются наработки советских времён. Кроме того, инвесторы не спешат вкладываться в долгосрочные высокорискованные проекты, которые в лучшем случае принесут первые доходы только через 15-20 лет.