Власти нашли стимул для отказа от доллара в расчетах

Первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов рассказал о новых стимулах для международных расчетов в рублях. Как сообщает РИА Новости, речь идет об отмене репатриации валютной выручки в рублях с 2020 года и послаблениях за нарушения валютного законодательства.

Силуанов рассказал, что послабления коснутся участников внешнеэкономической деятельности. Среди прочего, для них снизят штрафы за некоторые нарушения валютного законодательства.

Кроме того, с 2020 года власти отменят репатриацию экспортной выручки в рублях. Для сырьевых компаний это правило будут отменять постепенно, до 2024 года, каждый год увеличивая долю нерепатриированной выручки в рублях.