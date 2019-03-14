Первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов рассказал о новых стимулах для международных расчетов в рублях. Как сообщает РИА Новости, речь идет об отмене репатриации валютной выручки в рублях с 2020 года и послаблениях за нарушения валютного законодательства.
Об этих мерах вице-премьер рассказал на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей в рамках Недели российского бизнеса.
Силуанов рассказал, что послабления коснутся участников внешнеэкономической деятельности. Среди прочего, для них снизят штрафы за некоторые нарушения валютного законодательства.
Кроме того, с 2020 года власти отменят репатриацию экспортной выручки в рублях. Для сырьевых компаний это правило будут отменять постепенно, до 2024 года, каждый год увеличивая долю нерепатриированной выручки в рублях.