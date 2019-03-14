Кудрин призвал Россию пойти на мировую с Западом

«Нам нужна доброжелательная мировая среда, нам нужно выходить на эти рынки, нам нужно работать в разных юрисдикциях и наши компании должны восприниматься как эффективные, работающие по понятным, прозрачным правилам», — заявил он.

Бывший министр также связывает необходимость совместной работы с исполнением указа президента России Владимира Путина о достижении темпов роста российской экономики на уровне среднемировых. По мнению Кудрина, при текущей разноплановой работе МВД, МИД и МЭР и ожесточенной санкционной риторике добиться этой задачи невозможно.

«России нужно стремиться к снижению этого фактора, уменьшению политических разногласий и санкционных режимов, добиваться этого, в том числе, в результате переговоров», — заявил глава Счетной палаты, отметив, что это должны быть двусторонние шаги навстречу.

Кудрин призывает госорганы работать бок о бок, чтобы достичь столь амбициоозной задачи. «Это должна быть единая команда, у всех должна быть единая цель», — пояснил работу госорганов Алексей Кудрин, отметив, что только консолидированные усилия позволят реализовать задачу президента.

Ранее Кудрин отмечал, что для достижения этой цели России необходимы инвестиции, рост производительности труда и качественные трудовые ресурсы.