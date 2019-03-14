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Кудрин призвал Россию пойти на мировую с Западом 

Lenta.ru + ещё 3 1 час назад
Фото: ТАСС
Глава Счетной палаты и бывший министр финансов Алексей Кудрин призвал российские власти начать переговоры о снижении санкционного режима ради повышения инвестиционного климата. Слова главного аудитора страны приводит «Интерфакс».
Кудрин полагает, что министерству внутренних дел, министерству иностранных дел, а также Минэкономразвития (МЭР) необходимо синхронизировать работу в этом направлении.
«Нам нужна доброжелательная мировая среда, нам нужно выходить на эти рынки, нам нужно работать в разных юрисдикциях и наши компании должны восприниматься как эффективные, работающие по понятным, прозрачным правилам», — заявил он.
Бывший министр также связывает необходимость совместной работы с исполнением указа президента России Владимира Путина о достижении темпов роста российской экономики на уровне среднемировых. По мнению Кудрина, при текущей разноплановой работе МВД, МИД и МЭР и ожесточенной санкционной риторике добиться этой задачи невозможно.
«России нужно стремиться к снижению этого фактора, уменьшению политических разногласий и санкционных режимов, добиваться этого, в том числе, в результате переговоров», — заявил глава Счетной палаты, отметив, что это должны быть двусторонние шаги навстречу.
Кудрин призывает госорганы работать бок о бок, чтобы достичь столь амбициоозной задачи. «Это должна быть единая команда, у всех должна быть единая цель», — пояснил работу госорганов Алексей Кудрин, отметив, что только консолидированные усилия позволят реализовать задачу президента.
Ранее Кудрин отмечал, что для достижения этой цели России необходимы инвестиции, рост производительности труда и качественные трудовые ресурсы.
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Экономика , Алексей Кудрин , Владимир Путин , МИД , Счетная палата , Минэкономразвития , МВД , Интерфакс
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