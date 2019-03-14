Названа главная проблема России 

Глава Сбербанка Герман Греф раскрыл главную проблему России. В ходе форума «Лидеры России» его попросили назвать три главных проблемы России прямо сейчас. Слова Грефа приводит РБК.
Топ-менеджер отказался называть три, а назвал одну — отсутствие эффективной системы государственного управления.
«Это главное. Во все остальное просто не надо пускаться», — заявил Греф, добавив, что после ее решения все остальные исчезнут сами собой.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев, например, уверен, что самая большая проблема современной России — это бедность. Глава правительства признал, что принятых кабмином мер пока недостаточно, чтобы решить эту проблему.
С Грефом же согласен глава Счетной палаты Алексей Кудрин, который также считает одной из главных проблем России низкий уровень государственного управления. По мнению Кудрина, низкое качество государственных институтов не позволяет России войти в топ-5 экономик мира.