СМИ: Дефицит госбюджета Украины увеличился в 8,5 раз

Министерство финансов Украины опубликовало данные, которые свидетельствуют о том, что дефицит государственного бюджета страны увеличился в 8,5 раз.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на ведомство.

Как пишет агентство, госбюджет Украины за январь-февраль 2019 года выполнен с дефицитом на уровне 13,6 млрд гривен, что в 8,5 раза больше показателя за аналогичный период предыдущего года.

Уточняется, что министерству удалось профинансировать дефицит за счёт внутренних заимствований.

В целом за два месяца ведомство разместило облигации внутреннего госзайма на сумму, эквивалентную 60,1 млрд гривен.