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СМИ: Дефицит госбюджета Украины увеличился в 8,5 раз 

RT на русском + ещё 5 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Министерство финансов Украины опубликовало данные, которые свидетельствуют о том, что дефицит государственного бюджета страны увеличился в 8,5 раз.
Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на ведомство.
Как пишет агентство, госбюджет Украины за январь-февраль 2019 года выполнен с дефицитом на уровне 13,6 млрд гривен, что в 8,5 раза больше показателя за аналогичный период предыдущего года.
Уточняется, что министерству удалось профинансировать дефицит за счёт внутренних заимствований.
В целом за два месяца ведомство разместило облигации внутреннего госзайма на сумму, эквивалентную 60,1 млрд гривен.
1 марта сообщалось, что Минфин Украины погасил седьмой купон по облигациям внешнего государственного займа (еврооблигациям).
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