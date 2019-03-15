Российские банки готовят план спасения

Крупнейшие банки России будут использовать взаимные корреспондентские счета для предоставления друг другу валюты, чтобы обезопасить себя от возможных новых санкций США. Об этом сообщает Reuters.

По данным источников агентства, знакомых с ситуацией, схему с корреспондентскими счетами банки начали разрабатывать вместе с Минфином Центробанком в 2018 году. Схема должна помочь банкам выиграть время, если один из них окажется отрезанным от валютных операций из-за санкций.

В банках и правительстве рассчитывают, что это успокоит клиентов и предотвратит резкую остановку валютных расчетов.

Неназванный высокопоставленный чиновник рассказал Reuters , что у каждого большого банка есть свой пошаговый план на случай введения санкций. Первый месяц под санкциями в таких планах расписан «по дням, если не по часам».

Если банк попадет в Список специально выделенных граждан и блокированных юрлиц (SDN List), он окажется отрезанным от транзакций в долларах США с внешним миром. Чтобы избежать этого, российские банки готовятся использовать уже существующие валютные корсчета или открывать новые.

ВТБ, По данным Reuters, сейчас большинство счетов, открытых российскими банками друг у друга — в рублях и лишь несколько — в валюте. У крупнейших кредитных организаций — Сбербанка Газпромбанка и РСХБ — есть валютные корреспондентские счета в иностранных банках, включая Citibank и JPMorgan.

Источник в иностранном банке пояснил Reuters, что благодаря новой схеме банки будут «гнать доллары внутри себя через внутренние проводки», минуя корсчета, например, в Citibank. Хотя бы один из банков, участвующих в схеме, должен иметь корсчет в долларах в иностранном банке, чтобы оставался «мостик».

Экс-чиновник ЦБ пояснил агентству, что корсчета позволят усложнить процесс отслеживания межбанковских валютных переводов, сделав его менее прозрачным для внешних контрагентов и регуляторов.

Другой вариант поддержки валютных расчетов заключается в выдаче Центробанком валюты «чистой» кредитной организации. Банк, не находящийся под санкциями, сможет распределять валюту дальше по системе. Самым рискованным является третий вариант, в рамках которого ЦБ предоставляет валюту попавшему под санкции банку напрямую. Однако в таком случае сам ЦБ рискует оказаться под санкциями.