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Глава минфина США не смог подсчитать госдолг страны 

ТК «Звезда» + ещё 1 52 минуты назад
Фото: Reuters
Ответ министра финансов США не удовлетворил сенатора от Демократической партии штата Невада, в результате чего разгорелся спор.
Американский министр финансов Стивен Мнучин не смог подсчитать размер государственного долга США по просьбе сенаторов конгресса страны. Инцидент произошел во время слушаний в финансовом комитете в четверг, 14 марта.
В частности, сенаторы обратились к министру с вопросом, не превышает ли на данный момент госдолг 25 триллионов долларов, на что Мнучин ответил, что эти цифры не являются точными. Тогда сенаторы попросили назвать точный показатель, но глава минфина растерялся и заявил, что скажет ответ позже.
В результате сенатор от Демократической партии штата Невада Кэтрин Кортес Мэсто возмутилась незнанием министра и отметила, что данный показатель однозначно превышает 20 триллионов долларов. После этого между ними произошел спор, уточняет ТАСС.
В феврале текузего года сообщалось, что госдолг США вырос до исторического максимума и составил 22,012 триллиона долларов. Информацию об этом на своем официальном сайте разместило американское министерство финансов.
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Экономика , Демократическая партия США , Казначейство США , Минфин , ИТАР-ТАСС
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