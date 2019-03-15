Глава минфина США не смог подсчитать госдолг страны

Ответ министра финансов США не удовлетворил сенатора от Демократической партии штата Невада, в результате чего разгорелся спор.

Американский министр финансов Стивен Мнучин не смог подсчитать размер государственного долга США по просьбе сенаторов конгресса страны. Инцидент произошел во время слушаний в финансовом комитете в четверг, 14 марта.

В частности, сенаторы обратились к министру с вопросом, не превышает ли на данный момент госдолг 25 триллионов долларов, на что Мнучин ответил, что эти цифры не являются точными. Тогда сенаторы попросили назвать точный показатель, но глава минфина растерялся и заявил, что скажет ответ позже.

В результате сенатор от Демократической партии штата Невада Кэтрин Кортес Мэсто возмутилась незнанием министра и отметила, что данный показатель однозначно превышает 20 триллионов долларов. После этого между ними произошел спор, уточняет ТАСС

В феврале текузего года сообщалось, что госдолг США вырос до исторического максимума и составил 22,012 триллиона долларов. Информацию об этом на своем официальном сайте разместило американское министерство финансов.