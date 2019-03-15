Орешкина пустили к микрофону

«Сегодня на лице министра экономического развития Орешкина улыбка. Володина рядом нет. Никто не мешает вдоволь поговорить о малом и среднем бизнесе», — отметил корреспондент.

Ранее Володин перенес выступление Орешкина в Госдуме, раскритиковав министра за «неподготовленность». Орешкин пришел в Госдуму на «правительственный час», посвященный приоритетам социально-экономического развития России и реализации нацпроекта по поддержке малого и среднего бизнеса.

Володин задал министру вопросы о конкретных действиях, которые предпринимаются для роста экономики и о сроках реализации нацпроектов. В Госдуме заявили, что министр не смог назвать объемы средств, направленных на госпрограммы и нацпроекты.

Орешкин сказал, что может «ответить за каждую копейку» проекта о малом и среднем бизнесе и проекта о производительности труда. При этом, по его словам, есть проблемы «общей картины»: всех нацпроектов, графика их исполнения и графика достижения результатов в 2019 году. Он добавил, что вопросы нужно задавать не только ему, а многим членам правительства, ответственным за все нацпроекты.

В итоге Володин посоветовал министру выступить в Думе еще раз. Новый «правительственный час» с Орешкиным должен состояться в конце марта — начале апреля.