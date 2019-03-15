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Орешкина пустили к микрофону 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Корреспондент «Би-би-си» Петр Козлов обратил внимание на выступление министра экономического развития РФ Максима Орешкина, состоявшееся после того, как его отчитал спикер Госдумы Вячеславом Володиным. Козлов опубликовал в Instagram фото министра, сделанное на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
«Сегодня на лице министра экономического развития Орешкина улыбка. Володина рядом нет. Никто не мешает вдоволь поговорить о малом и среднем бизнесе», — отметил корреспондент.
Ранее Володин перенес выступление Орешкина в Госдуме, раскритиковав министра за «неподготовленность». Орешкин пришел в Госдуму на «правительственный час», посвященный приоритетам социально-экономического развития России и реализации нацпроекта по поддержке малого и среднего бизнеса.
Володин задал министру вопросы о конкретных действиях, которые предпринимаются для роста экономики и о сроках реализации нацпроектов. В Госдуме заявили, что министр не смог назвать объемы средств, направленных на госпрограммы и нацпроекты.
Орешкин сказал, что может «ответить за каждую копейку» проекта о малом и среднем бизнесе и проекта о производительности труда. При этом, по его словам, есть проблемы «общей картины»: всех нацпроектов, графика их исполнения и графика достижения результатов в 2019 году. Он добавил, что вопросы нужно задавать не только ему, а многим членам правительства, ответственным за все нацпроекты.
В итоге Володин посоветовал министру выступить в Думе еще раз. Новый «правительственный час» с Орешкиным должен состояться в конце марта — начале апреля.
По версии Forbes, «атака» на Орешкина могла быть согласована или даже инициирована Кремлем, чтобы министр «не расслаблялся» и учился держать удар. Также это могло быть публичной демонстрацией активности Госдумы, заверением, что депутаты «слышат чаяния избирателей», или сигналом правительству, что его работа вызывает вопросы.
Комментарии
Экономика , Петр Козлов , Максим Орешкин , Вячеслав Володин , Российский союз промышленников и предпринимателей , Госдума , BBC News
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