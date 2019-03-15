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Россию готовят к жизни без доллара 

Ридус 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Банки России готовятся к введению «суверенной» системы взаимных расчетов на тот случай, если США введут в силу закон о внесении в черный список финансовых организаций, сотрудничающих с Кремлем, сообщает Reuters.
Поскольку вряд ли в России есть хотя бы один банк, Кремлю оппонирующий, угроза отключения от расчетов в долларах висит над всей банковской системой РФ.
Билль предлагает признать РФ государством — спонсором терроризма (наравне с Ираном, КНДР и Сирией), обязать Москву вернуть Крым Украине, отказаться от поддержки сепаратистов на востоке Украины, в Грузии и Молдавии, а также режима президента Сирии Башара Асада.
Две самые большие угрозы для банковского сектора в России — это отключение от системы обмена банковскими сообщениями SWIFT и запрет на работу с валютой, которая поступает главным образом от банков США.
Сейчас Минфин РФ разрабатывает схему обхода санкций: попавший под них банк будет использовать валютный корсчет в «чистом» российском банке, или нескольких банках; в результате валюта будет проходить по длинной цепочке, и отследить подсанкционные операции станет сложнее.
В Москве понимают, что им противостоят не полные идиоты, и эту лавочку американцы все равно прикроют через какое-то время. Но это время нужно российским банкам, чтобы войти в «суверенный» режим постепенно. а не в авральном порядке.
Попытка американского Конгресса наказать российские банки, запретив им прикасаться к доллару, схожа с попыткой носить воду в решете: даже если этот закон будет введен в действие, на самочувствие банков РФ его влияние окажется минимальным, прогнозирует президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян.
«Ведь у российских банков никто не собирается конфисковать их долларовые запасы. Американцы грозят запретить им операции в долларах — это фактически запрет контрагентам этих банков во всем мире открывать российским банкам корсчета в долларах. Но для банковской системы это хоть и неприятно, но совершенно не критично», — сказал он «Ридусу».
Тем более нет необходимости беспокоиться гражданам страны — «спонсора терроризма», которые держат свои личные сбережения в отечественных банках в долларах, подчеркивает банкир.
«США ведь не могут арестовать вклады, хранящиеся в чужой юрисдикции, или объявить фальшивыми банкноты, которыми оперируют, например, в валютообменниках в других странах. То есть частным лицам, имеющим дело с наличными долларами, эти санкции вообще никак не угрожают», — успокаивает эксперт.
Но и юридическим лицам запрет доллара не сильно испортит жизнь, продолжает эксперт.
«Те юрлица, которые до сих пор проводили свои банковские операции в долларах, просто конвертируют их, скажем, в евро, и у них будет business as usual. И сами банки просто проведут конвертацию имеющихся у них на корсчетах долларов в те же евро и будут продолжать работать как обычно», — уверен Тосунян.
Точно так же «запрет» на обращение доллара окажет минимальное влияние на его курс к рублю на внутреннем российском рынке, потому что, с одной стороны, санкции в какой-то мере снизят ликвидность американской валюты. Но, с другой, банки могут учесть в курсе доллара свои затраты на его конвертацию в другие валюты.
«В целом если в результате курс доллара и подрастет, то в пределах статистического фона», — полагает Тосунян.
Что касается угроз отключить российские банки от SWIFT, то это обсуждается еще с 2014 года, но воз и ныне там — не в последнюю очередь потому, что предложения о возможности отключения России от SWIFT выходят за рамки рационального, считает директор Банковского института ВШЭ Василий Солодков.
«Система SWIFT находится вне американской юрисдикции. Ее мозговой центр расположен в Бельгии, и чтобы кого-то от SWIFT отключить, США должны послать запрос на такое действие в Евросоюз, а ЕС, в свою очередь, порекомендовать это сделать руководству системы. Но именно что порекомендовать — отдать приказ Брюссель может лишь в случае, если такой шаг будет осуществлен в рамках санкций самого ЕС. Но сейчас настроения в ЕС на российском направлении не настолько истеричные, чтобы по запросу из Вашингтона дергать рубильник», — говорит эксперт.
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Комментарии
Экономика , Статьи , Башар Асад , Гарегин Тосунян , Василий Солодков , ЕС , ВШЭ , Минфин , Ридус , Reuters
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