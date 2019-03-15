Россию готовят к жизни без доллара

Банки России готовятся к введению «суверенной» системы взаимных расчетов на тот случай, если США введут в силу закон о внесении в черный список финансовых организаций, сотрудничающих с Кремлем, сообщает Reuters

Поскольку вряд ли в России есть хотя бы один банк, Кремлю оппонирующий, угроза отключения от расчетов в долларах висит над всей банковской системой РФ.

Билль предлагает признать РФ государством — спонсором терроризма (наравне с Ираном, КНДР и Сирией), обязать Москву вернуть Крым Украине, отказаться от поддержки сепаратистов на востоке Украины, в Грузии и Молдавии, а также режима президента Сирии Башара Асада

Две самые большие угрозы для банковского сектора в России — это отключение от системы обмена банковскими сообщениями SWIFT и запрет на работу с валютой, которая поступает главным образом от банков США.

Сейчас Минфин РФ разрабатывает схему обхода санкций: попавший под них банк будет использовать валютный корсчет в «чистом» российском банке, или нескольких банках; в результате валюта будет проходить по длинной цепочке, и отследить подсанкционные операции станет сложнее.

В Москве понимают, что им противостоят не полные идиоты, и эту лавочку американцы все равно прикроют через какое-то время. Но это время нужно российским банкам, чтобы войти в «суверенный» режим постепенно. а не в авральном порядке.

Попытка американского Конгресса наказать российские банки, запретив им прикасаться к доллару, схожа с попыткой носить воду в решете: даже если этот закон будет введен в действие, на самочувствие банков РФ его влияние окажется минимальным, прогнозирует президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян

«Ведь у российских банков никто не собирается конфисковать их долларовые запасы. Американцы грозят запретить им операции в долларах — это фактически запрет контрагентам этих банков во всем мире открывать российским банкам корсчета в долларах. Но для банковской системы это хоть и неприятно, но совершенно не критично», — сказал он «Ридусу».

Тем более нет необходимости беспокоиться гражданам страны — «спонсора терроризма», которые держат свои личные сбережения в отечественных банках в долларах, подчеркивает банкир.

«США ведь не могут арестовать вклады, хранящиеся в чужой юрисдикции, или объявить фальшивыми банкноты, которыми оперируют, например, в валютообменниках в других странах. То есть частным лицам, имеющим дело с наличными долларами, эти санкции вообще никак не угрожают», — успокаивает эксперт.

Но и юридическим лицам запрет доллара не сильно испортит жизнь, продолжает эксперт.

«Те юрлица, которые до сих пор проводили свои банковские операции в долларах, просто конвертируют их, скажем, в евро, и у них будет business as usual. И сами банки просто проведут конвертацию имеющихся у них на корсчетах долларов в те же евро и будут продолжать работать как обычно», — уверен Тосунян.

Точно так же «запрет» на обращение доллара окажет минимальное влияние на его курс к рублю на внутреннем российском рынке, потому что, с одной стороны, санкции в какой-то мере снизят ликвидность американской валюты. Но, с другой, банки могут учесть в курсе доллара свои затраты на его конвертацию в другие валюты.

«В целом если в результате курс доллара и подрастет, то в пределах статистического фона», — полагает Тосунян.

Василий Солодков. Что касается угроз отключить российские банки от SWIFT, то это обсуждается еще с 2014 года, но воз и ныне там — не в последнюю очередь потому, что предложения о возможности отключения России от SWIFT выходят за рамки рационального, считает директор Банковского института ВШЭ