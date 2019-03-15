США снова наказали Россию из-за Украины

Минфин США объявил об ужесточении антироссийских санкций из-за ситуации на Украине, сообщает РИА «Новости».
В санкционный список внесены 6 физических и 8 юридических лиц, связанных с украинским кризисом.
Среди лиц, попавших под санкции США, оказался заместитель главы Погранслужбы РФ Геннадий Медведев.
Ранее Евросоюз ввел санкции в отношении восьми россиян, которые, по мнению европейских политиков, несут ответственность за инцидент в Керченском проливе, произошедший в ноябре 2018 года.
Этим гражданам запрещен въезд на территорию Евросоюза, их активы в странах ЕС заморожены.