США снова наказали Россию из-за Украины

США ужесточили санкции против России

В санкционный список внесены 6 физических и 8 юридических лиц, связанных с украинским кризисом.

Среди лиц, попавших под санкции США, оказался заместитель главы Погранслужбы РФ Геннадий Медведев

Ранее Евросоюз ввел санкции в отношении восьми россиян, которые, по мнению европейских политиков, несут ответственность за инцидент в Керченском проливе, произошедший в ноябре 2018 года.

Этим гражданам запрещен въезд на территорию Евросоюза, их активы в странах ЕС заморожены.