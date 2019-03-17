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Евродепутат обозначил план по борьбе с «Северным потоком — 2» 

Газета.Ru + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
Депутат Европарламента (ЕП) от Германии и кандидат на пост главы Еврокомиссии (ЕК) Манфред Вебер заявил, что намерен использовать все возможные "инструменты", чтобы остановить строительство газопровода "Северный поток — 2". Об этом он рассказал в интервью Newsweek.
Он подчеркнул, что "категорически отвергает" строительство трубопровода, так как, по его мнению, его создание является "политическим", а не "экономическим" проектом. Также депутат отметил, что его строительство противоречит "интересам Евросоюза".
"У нас на данный момент уже есть инструменты для этого [остановки строительства "Северного потока — 2"], я имею в виду директиву газовую и энергетическую", — сказал Вебер.
Он уточнил, что если станет главой ЕК, то вновь изучит "инструменты", которые можно применить для предотвращения строительства газопровода.
Ранее СМИ сообщали, что "Северный поток — 2" нашел способ выйти из-под юрисдикции ЕС.
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Экономика , Манфред Вебер , ЕС , Европарламент , Еврокомиссия , Newsweek
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