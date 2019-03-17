Евродепутат обозначил план по борьбе с «Северным потоком — 2»

Депутат Европарламента (ЕП) от Германии и кандидат на пост главы Еврокомиссии (ЕК) Манфред Вебер заявил, что намерен использовать все возможные "инструменты", чтобы остановить строительство газопровода "Северный поток — 2". Об этом он рассказал в интервью Newsweek

Он подчеркнул, что "категорически отвергает" строительство трубопровода, так как, по его мнению, его создание является "политическим", а не "экономическим" проектом. Также депутат отметил, что его строительство противоречит "интересам Евросоюза ".

"У нас на данный момент уже есть инструменты для этого [остановки строительства "Северного потока — 2"], я имею в виду директиву газовую и энергетическую", — сказал Вебер.

Он уточнил, что если станет главой ЕК, то вновь изучит "инструменты", которые можно применить для предотвращения строительства газопровода.

Ранее СМИ сообщали, что "Северный поток — 2" нашел способ выйти из-под юрисдикции ЕС.