Россия поможет экономике Африки 

Предстоящий саммит, который пройдёт в Сочи, это отличная возможность для встречи высшего руководство России с главами африканских государств, заявил замминистра иностранных дел Михаил Богданов ходе визита в Судан.
«Россия имеет возможности помочь в решении некоторых проблем в области социального и экономического развития в африканских странах. Также саммит будет отличной возможностью для прямых встреч высшего руководства России и африканских стран», — цитирует замглавы МИДа РИА Новости.
По его словам, впервые президент Владимир Путин пригласил всех лидеров более 50 африканских стран без исключения. Саммит, как отметил Богданов, «станет новым этапом повышения взаимоотношений между Россией и Африкой».
Ранее посол РФ в Венесуэле Владимир Заемский заявил, что российская сторона готова оказать Венесуэле помощь и поддержку в восстановлении системы энергоснабжения страны, писал News.ru.