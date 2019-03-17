СМИ: Военные расходы могут разорить США

Соединённые Штаты Америки могут оказаться на грани разорения из-за растущих расходов на военно-промышленный комплекс, пишет в своей статье для CounterPunch Джон Уайтхед.

«Военные расходы превращают Америку в банкрота. На нашей стране паразитирует военно-промышленный комплекс, который поддерживают военные дельцы, коррумпированные политики и иностранные правительства», — говорится в материале.

Автор приводит данные организации Open the Government, которая выяснила, что часть денег тратится на не связанные с военным делом покупки. Так, согласно её исследованию, среди приобретённых в конце налогового года предметов значатся фарфоровые столовые приборы на $53 тыс., алкоголь на $308 тыс., музыкальные инструменты стоимостью $1,7 млн, а также шейки лангуста и крабы на $4,6 млн Правительство США тратит гораздо больше, чем получает, и берёт большие займы у иностранных правительств и социального сектора на поддержку госинститутов и финансирование войн за рубежом, пишет Уайтхед. При этом, по его словам, нужды американцев занимают далеко не первое место в госбюджете.