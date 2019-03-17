«Северный поток-2» рассорил Трампа и Меркель

The Washington Post (США): дуэль между Трампом и Ангелой Меркель по поводу трубопровода

Трубопровод «Северный поток», по которому перекачивается природный газ из России в Германию, — это история личного обогащения, идеалистической политики, а также авантюрного стратегического мышления. Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент Трамп принимают участие в дуэли по поводу планируемого трубопровода «Северный поток — 2», однако конфликту этих политиков предшествует печальная и показательная история.

Она начинается в 2005 году во время правления правительства Герхарда Шредера , и в тот момент этот федеральный канцлер, потерпевший поражение на выборах и покидавший свой пост, подписал сделку о строительстве газопровода со своим другом российским президентом Владимиром Путиным . Через несколько недель Шредер получил работу по контролю за реализацией проекта по строительству 1200-километрового трубопровода «Северный поток», который предполагалось проложить по дну Балтийского моря.

Подписав эту сделку, Шредер, по сути, стал активным проводником интересов Кремля. Собственником этого проекта является российская компания «Газпром» , которая, в конечном итоге, многим обязана российскому правительству . Подобная связь с Кремлем обернулась весьма выгодным и долгосрочным предложением для Шредера, получившим возможность обедать вместе с Путиным и одновременно класть себе в карман приличный ежегодный доход за свои лишенные корыстных помыслов усилия.

Трубопровод «Северный поток» был сдал в эксплуатацию в 2011 году. Завершение строительства «Северного потока — 2» запланировано на этот год. Все это время Шредер выполняет роль преданного Путину часового на передовой позиции и расхваливает «Северный поток — 2», называя его энергетическим подарком небес, сулящим газовое изобилие на веки вечные.

Однако не стоит наделять Шредера магическими способностями. Страны Западной Европы, особенно Германия, становятся, как правило, мечтательными, почуяв легкий запах российского газа. В 1970-е и 1980-е годы федеральный канцлер Западной Германии Гельмут Шмидт пришел в дикий восторг по поводу предложенной бартерной сделки и возможности обменять свои трубы на советский природный газ. Западная Германия должна была поставить трубы, тогда как Советский Союз обещал заплатить за это миллиардами кубических метров природного газа.

Против этого проекта активно выступали администрации Картера и Рейгана, однако Западная Германия отказалась подчиниться и уступить давлению. Да и зачем было это делать? Ведь подобная сделка обещала двойную выгоду.

Это было годы, когда действовало эмбарго в отношении арабской нефти и когда цены на нее взлетели до небес. Москва выглядела значительно более надежным партнером, чем Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК). Кроме того, подобное сотрудничество обещало принести политическую выгоду, а также связывало Москву и Бонн на основе взаимной зависимости. Кремль очень хотел получить твердую валюту, что гарантировало его идеальное поведение в Европе. Это представление было основано на слепом оптимизме, и таковым оно продолжает оставаться и сегодня.

Взаимозависимость не помешала Москве подавить свободу в Польше в начале 1980-х годов. Взаимозависимость не смогла остановить Советы, когда они в конце 1970-х годов стали размещать угрожавшие Европе ракеты СС-20 с ядерными боеголовками. В отличие от доверчивых немцев, Кремль знал раньше — и сегодня знает, — как отделить бизнес от стратегии.

Строительство «Северного потока» не помешало Путину реализовывать свои геополитические амбиции — он захватил Крым, использует местных сторонников для отделения юго-востока Украины, а также прощупывает позиции НАТО по всей Европе.

А теперь настал черед загадке сегодняшнего дня. В отличие от Шредера, Меркель нельзя назвать другом Путина. На самом деле, она является решительным сторонником введения санкций в отношении России за ее захватнические силовые действия на Украине. Тем не менее, стратегический здравый смысл изменяет ей в контексте «Северного потока — 2». Она не подчиняется требованиям Трампа, который, как сообщила газета Wall Street Journal, в беседе с ней сказал: «Ангела, ты должны перестать покупать природный газ у Путина». Предполагаемая симпатия Трампа по отношению к Москве, судя по всему, оказалась недостаточно сильной для того, чтобы соперничать с его интересами, связанными с продвижением продажи американских энергоносителей.

Аргументы Меркель располагаются в широко диапазоне — от невинных до нелепых. «Российская газовая молекула остаются российской газовой молекулой, независимо от того, проходит ли она через Украину, или по дну Балтийского моря», — сказала она недавно в своем выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности в присутствии вице-президента Пенса. В техническом отношении она права, но в политическом отношении она ошибается.

Что касается Путина, то для него крайне важно, по какому именно маршруту проходит эта молекула. Для него стратегическая выгода от балтийских трубопроводов даже более ценна, чем твердая валюта. Идущие в обход Украины (и Польши) трубопроводы «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» помогут набросить удавку на Киев. «Северный поток — 2» будет служить удобным оружием в российской экономической войне против Украины, способным заставить ее подчиниться и лишить ее солидных доходов от транзита.

Не нужно иметь степень доктора наук в области стратегий высшего порядка, чтобы разгадать игру Путина. Но почему же Меркель, с учетом открытых огромных запасов в восточной части Средиземного моря и значительного улучшения процесса сжижения газа для его транспортировки, не признает, что речь может идти о рынке покупателя?

Ответ один: В то время как Путин все рассматривает через стратегические линзы, в Берлине главную роль играет экономика. Подобный подход работает с момента окончания Второй мировой войны, когда Соединенные Штаты стали гарантом безопасности Европы. Однако этот зонтик стал терять устойчивость, тогда как Москве продолжает сопутствовать удача. Еще один ответ связан с немецкой озлобленностью и уязвленной гордостью. Трамп постоянно оскорбляет Берлин, вводит карательные тарифы и угрожает остановить процесс обмена разведывательной информацией, если Берлин разрешит компании Huawei создать в Германии сеть стандарта 5G. Кроме того, он грозит ввести санкции из-за «Северного потока — 2». Если у тебя такие друзья как Трамп, то зачем тебе враги?

Можно с уверенностью сказать, что трубопровод «Северный поток — 2» будет построен и что за этим последуют американские ответные меры. А победителем является… Путин. Он будет наслаждаться замечательным спектаклем и наблюдать за тем, как Соединенные Штат и их ключевые союзники в Германии наносят друг другу удары в том момент, когда альянс НАТО, прихрамывая, приближается в этом году к своему 70-му юбилею.

Йозеф Йоффе — издатель и редактор немецкого еженедельника Die Zeit, а также научный сотрудник Гуверовского института, входящего в систему Стэнфордского университета.