Три страны решили наладить торговлю с Крымом

«Известия» Судан, Демократическая Республика Конго (ДРК) и Нигер призвали снять санкции, введенные против России из-за Крыма, и выступили за торговое взаимодействие с полуостровом. Об этом пишут

Эту информацию газете подтвердили в парламентах трех стран и Министерстве промышленности Судана. В этих государствах в ближайшее время рассмотрят резолюции о налаживании торговых связей с республикой и другими российскими регионами.

Депутат Национального собрания, член депутатской группы дружбы «Россия–Нигер» Умар Абдурахаман рассказал «Известиям», что экономическое сотрудничество позволит привлечь российские банки и инвесторов к развитию африканского континента. Он добавил, что президент России Владимир Путин стал «настоящим кумиром для африканской молодежи».

Сопредседатель пятого Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) Андрей Назаров рассказал, что товарооборот между Африкой и Крымом же вырос до 14,5 миллиарда долларов. По его словам, Африка нуждается в технологиях для машиностроения, энергетики, сельского хозяйства, промышленности и инфраструктуры.

«Здесь у Крыма объективно большой опыт в наращивании мощностей», — подчеркнул он.

Свою инициативу Абдурахаман и другие африканские политики приурочили к пятилетию присоединения Крыма к России.

Крым присоединился к России по итогам проведенного в марте 2014 года референдума. 18 марта в Кремле подписали договор о вхождении в состав России Республики Крым и Севастополя.

Украина и западные страны не признали результаты голосования и ввели против РФ санкции. В России неоднократно заявляли, что референдум соответствовал нормам международного права.