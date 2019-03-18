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Три страны решили наладить торговлю с Крымом 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Судан, Демократическая Республика Конго (ДРК) и Нигер призвали снять санкции, введенные против России из-за Крыма, и выступили за торговое взаимодействие с полуостровом. Об этом пишут «Известия».
Эту информацию газете подтвердили в парламентах трех стран и Министерстве промышленности Судана. В этих государствах в ближайшее время рассмотрят резолюции о налаживании торговых связей с республикой и другими российскими регионами.
Депутат Национального собрания, член депутатской группы дружбы «Россия–Нигер» Умар Абдурахаман рассказал «Известиям», что экономическое сотрудничество позволит привлечь российские банки и инвесторов к развитию африканского континента. Он добавил, что президент России Владимир Путин стал «настоящим кумиром для африканской молодежи».
Сопредседатель пятого Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) Андрей Назаров рассказал, что товарооборот между Африкой и Крымом же вырос до 14,5 миллиарда долларов. По его словам, Африка нуждается в технологиях для машиностроения, энергетики, сельского хозяйства, промышленности и инфраструктуры.
«Здесь у Крыма объективно большой опыт в наращивании мощностей», — подчеркнул он.
Свою инициативу Абдурахаман и другие африканские политики приурочили к пятилетию присоединения Крыма к России.
Крым присоединился к России по итогам проведенного в марте 2014 года референдума. 18 марта в Кремле подписали договор о вхождении в состав России Республики Крым и Севастополя.
Украина и западные страны не признали результаты голосования и ввели против РФ санкции. В России неоднократно заявляли, что референдум соответствовал нормам международного права.
Комментарии274
Экономика , Видео , Андрей Назаров , Владимир Путин , газета "Известия"
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