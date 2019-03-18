Новая сделка ОПЕК+: что будет с нефтью

В Баку проходит заседание мониторингового комитета стран-производителей нефти. Будут ли сигналы о продлении сделки ОПЕК+ о заморозке добычи нефти, подорожает ли баррель нефти Brent до $70 и как санкции дестабилизируют рынок, рассказывает «Газета.Ru»

Цены на нефть стабилизировались у отметки $67 за баррель североморской марки Brent. Апрельские фьючерсы WTI держатся у $58 за баррель.

«Уверенность постепенно возвращается на нефтяной рынок», — заявил министр энергетики, промышленности и природных ресурсов Саудовской Аравии Халед аль-Фалих в ходе пресс-конференции по итогам 27-го заседания Совместной технической комиссии ОПЕК+ в Баку 17 марта.

Однако к числу угроз стабильным ценам представитель СА отнес возможные санкции США против России. «Россия — большой поставщик газа в Европу, нефти — в Китай. Если это случится, это отразится на Европе, Китае и всем мире», — сказал министр (цитата по РИА «Новости» ).

«Россия — значительный поставщик энергоресурсов, технологический лидер, занимает важное место в космической отрасли и так далее. Мы сидим за одним круглым столом с Россией и другими производителями, обсуждая, как стабилизировать глобальный рынок нефти», — добавил аль-Фалих.

Большинство аналитиков склоняются к тому, что нынешние цены на нефть — это не предел и баррель в самое ближайшее время может пробить $70.

Нефть с начала года показывает в основном положительную динамику: на рынке все больше сказывается влияние сделки ОПЕК+, а также продолжающийся спад добычи в Венесуэле.

Поддержку нефти оказывают и статистические данные о запасах в США. На минувшей неделе Управление энергетической информации Минэнерго США показало, что добыча нефти снизилась на 100 тыс. б/с, при этом одновременно упали запасы сырой нефти в стране на 3,86 млн баррелей.

Поддерживает цены и наметившийся прогресс в торговых переговорах между Пекином и Вашингтоном. Хотя там и не все так просто. Встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина для подписания «мирного» соглашения в торговой войне как минимум откладывается. По данным источников Bloomberg, в марте ее точно не будет, так что встретятся лидеры не раньше апреля, если встретятся вообще. Это создает на рынке дополнительную неопределенность по поводу роста добычи — в случае отсутствия позитивной динамики в отношениях двух стран спрос на нефть будет снижаться.

В своем последнем отчете ОПЕК и так снизил оценку роста спроса на нефть в 2018 и 2019 годах по сравнению с прогнозом, сделанным месяцем ранее. Оценка роста спроса в 2018 году составила 1,43 млн баррелей в сутки по сравнению с предыдущей в 1,47 млн б/с. В 2019 году, по прогнозу картеля, спрос на нефть вырастет на 1,24 млн б/с и составит 99,96 млн б/с. Ранее ОПЕК оптимистично ждал 100 млн б/с.

В то же время, как отмечает Международное энергетическое агентство (МЭА), если во втором квартале может быть некоторый избыток нефтяного предложения на рынке, то при текущей ситуации — с учетом дальнейшего спада в Венесуэле и неопределенности с иранской нефтью — уже во втором полугодии этого года может возникнуть дефицит в объеме 500 тыс. б/с.

Сейчас основным фактором, формирующим повышательный тренд в нефтяных котировках, является фактическое исполнение сделки ОПЕК+, говорит главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович. Вклад данного фактора в рост цен на нефть с начала года может оцениваться в 70-80%, ожидания выполнения сделки сформировали надежный позитивный импульс в рыночных настроениях, добавляет аналитик.

Напомним, 27 нефтедобывающих стран на фоне критичного падения цен впервые договорились о снижении добычи в ноябре 2016 года. С тех пор действие соглашение неоднократно продлевалось, а его параметры менялись редко. В последний раз в декабре 2018 года страны ОПЕК+ договорились уменьшить добычу на 1,2 млн б/с от уровня октября 2018 года. В частности, на Россию пришлось 228 тыс. б/с. В феврале за счет перевыполнения квоты Саудовской Аравии общий уровень исполнения сделки достиг 94%. Соглашение рассчитано на первое полугодие 2019 года с возможностью пересмотра.

Несмотря на сокращения поставок со стороны Венесуэлы, мировые нефтяные цены еще не приблизились к тем значениям, которые были бы комфортными для экспортеров, поэтому страны ОПЕК+ продолжат придерживаться ранее достигнутых договоренностей по сокращению добычи нефти, уверен эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

В эти дни в Баку проходит заседание Совместного мониторингового комитета министров стран-производителей нефти. На таких встречах обычно обсуждается исполнение сделки, решения принимаются на министерских встречах, однако с учетом того, что в составе комитета ключевые игроки ОПЕК+, РФ и Саудовская Аравия, рекомендации и предложения с таких встреч внимательно отслеживают на рынке. Пока сигналов о сворачивании сделки на фоне растущей нефти не было.

«Запасы в США остаются намного выше нормального уровня. Поэтому моя точка зрения и тех, с кем я говорил, — продолжать наши действия до июня точно. Но мы остаемся готовы продолжить мониторить ситуацию с той точки зрения, какие действия предпринимать, и во втором полугодии 2019 года», — сказал аль-Фалех после заседания технического комитета ОПЕК+ (цитата по ТАСС).

Глава Минэнерго РФ Александр Новак подтвердил, что страны — участницы соглашения ОПЕК+ обсудят возможные дальнейшие решения по сделке о сокращении добычи нефти на второе полугодие в мае-июне.

Ранее сам ОПЕК призвал участников соглашения о сокращении добычи «продолжать поддерживать стабильность на нефтяном рынке в 2019 году».

Инвесторы закладывают в свои ожидания продление сделки по сокращению добычи до конца 2019 года: вероятность этого превышает 50%,

Источники ОПЕК говорят, что вероятным сценарием является продление соглашения о сокращении поставок: рыночные индикаторы свидетельствуют, что может появиться избыток нефти на рынке, добавляет Гайдар Гасанов.